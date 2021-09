Stan wyjątkowy będzie przedłużony? Minister Błaszczak zabrał głos

Szef MON, Mariusz Błaszczak, rozmawiał z Piotrem Goćkiem w „Sygnałach dnia” radiowej Jedynki. Głównym tematem rozmowy był stan wyjątkowy na granicy z Białorusią.

– Polska granica jest bezpieczna. Stan wyjątkowy wprowadzony w pasie przygranicznym spowodował to, że nie odbywają się wycieczki opozycji totalnej na granicę, w celu wpisywania się w scenariusz białoruski. A że władza na Białorusi utrzymuje się tylko dlatego, że ma wsparcie Kremla, to można powiedzieć, że miliśmy próbę przeprowadzenia działań wymierzonych w Polskę, które zostały postanowione za naszą wschodnią granicą – mówił Mariusz Błaszczak.

Błaszczak o deportowaniu migrantów: jesteśmy wolni od poprawności politycznej

– Mamy do czynienia z poprawnością polityczną, która powoduje, że nawet jeżeli takie decyzje są podejmowane, to one nie są wykonywane. My jesteśmy wolni od dyktatu poprawności politycznej. Polski rząd kieruje się interesami polskimi, bezpieczeństwem naszego kraju – mówił minister.

Stan wyjątkowy zostanie przedłużony?

– Mam nadzieję, że nie [będzie potrzeby przedłużenia stanu wyjątkowego]. Ale wszystko zależy od rozwoju sytuacji. Jeszcze raz to bardzo mocno podkreślam, że ryzyko prowokacji znacząco spadło, dlatego że został wprowadzony stan wyjątkowy w pasie przygranicznym – powiedział Błaszczak w radiu.

Źródło: Polskie Radio