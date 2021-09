Korwin-Mikke zachęca do protestów przeciwko zbrodniczej segregacji sanitarnej. Już dziś manifestacja w Warszawie [VIDEO]

Janusz Korwin-Mikke zaapelował do Polaków, by nie pozostawali bierni w obliczu nadciągającej segregacji sanitarnej. Jak mówił, w części krajów już odbywają się protesty, a władze Wielkiej Brytanii ugięły się w obliczu społecznego buntu. Jeden z protestów odbędzie się już dziś w Warszawie.

– W Niemczech protesty, w Hiszpanii protesty, Włochy rozważają italexit. We Francji potężne protesty, milionowe. Wielka Brytania postanowiła znieść wszelkie ograniczenia i lockdowny, bo z badań wynikło, że mieliby jeszcze większe protesty niż we Francji i to Polacy by stali w pierwszym szeregu tych protestów – mówił Janusz Korwin-Mikke.

– Tych Polaków nam brakuje teraz w Polsce, ale to nic. Musimy stanąć i protestować przeciwko tej zbrodniczej segregacji sanitarnej – ocenił jeden z liderów Konfederacji.

Poseł zachęcił do wzięcia udziału w proteście. – Pamiętajcie Państwo, przecież wszyscy mówicie, że rządzą nami durnie i złodzieje, niezależnie od tego, która to jest akurat partia: PO czy PiS. To naprawdę chcecie, żeby oni dalej zarabiali na maseczkach, respiratorkach i teraz szczepioneczkach? Naprawdę chcecie, żeby o Waszym zdrowiu decydowali politycy? Złączcie się z nami w proteście przeciwko ingerencji Ministerstwa Zdrowia w sprawy naszego zdrowia – apelował.

Już dziś w Warszawie o godz. 16.00 rozpocznie się protest Stop Segregacji Sanitarnej. Początek przed pomnikiem Wincentego Witosa.