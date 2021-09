Tomasz Sommer: ruszamy z węglem i festiwalem filmowym

Ruszamy z węglem i festiwalem filmowym. Bezimienny ciągle Instytut naukowy, który już działa przy Fundacji Najwyższy Czas, przygotował pierwszy raport. Dotyczy on polskiego węgla brunatnego i jego najważniejsze tezy znajdą Państwo wewnątrz numeru w tekście Tomasza Cukiernika.

Konkluzja z nich wynikająca jest prosta: ci, którzy niszczą polską energetykę węglową, zwłaszcza tę opartą na węglu brunatnym, działają na szkodę państwa polskiego, jednocześnie pracując na korzyść Rosji i Niemiec. Ich cel jest jasny: Polska ma swoją energetykę opierać na rosyjskim gazie sprowadzanym przez niemieckie rurociągi North Stream. Czyli Polacy powinni zostać zmuszeni do opłacania haraczu energetycznego Rosji i Niemcom. Tymczasem polskie złoża węgla brunatnego są bardzo obfite, względnie łatwo dostępne i spokojnie mogą być naszym rodzimym surowcem energetycznym na najbliższe kilkaset nawet lat. Czyli praktycznie na zawsze.

Wniosek z tego wypływa tylko jeden: należy odrzucić politykę niemiecko-rosyjską sprzedawaną nam jako „dążenie do zeroemisyjności” i podążać własną ścieżką rozwoju, kierując się interesem polskim, a nie niemieckim czy rosyjskim. Oznacza to także, że polityka „niezależności energetycznej” zakończyła się malowniczą klapą, której objawem jest połączenie nowej formy tego uzależnienia opartej o North Stream z makabrycznie rosnącymi cenami energii. Z tej sytuacji można wyzwolić się tylko przez ostrą zmianę kursu politycznego wobec UE w tej sprawie. I odrzucenie w całości Zielonego Ładu narzucanego nam przez propagandę niemiecką i rosyjską.

Kolejny raport naszego Instytutu już jest w przygotowaniu i będzie dotyczył z kolei podatku emisyjnego. Wyjaśnimy w nim, dokąd właściwie ten podatek płynie i dlaczego trzeba go jak najszybciej zlikwidować – jeżeli oczywiście nie chcemy, żeby ceny energii, a co za tym idzie także innych produktów, zaczęły drastycznie rosnąć. Piszę w czasie przyszłym, bo obecne wzrosty to dopiero uwertura przed tym, co szykuje nam unijna polityka energetyczna. W kolejnych miesiącach nasz Instytut będzie brał się za kolejne najważniejsze tematy, które są przemilczane albo zakłamane w innych ośrodkach naukowych i medialnych. Raporty będziemy w skrócie przedstawiali w „Najwyższym CZAS-ie!”, a od czasu do czasu będziemy je publikować pęczkami – być może w formie kwartalnika. Serdecznie zapraszam do zgłaszania tematów raportów, a także propozycji nazwy, o której w najbliższych dniach będziemy musieli zdecydować na adres [email protected].

Rząd PiS gra na czwartą falę, co niestety powoduje, że kolejny, konkretnie czwarty już raz, musimy przełożyć naszą tradycyjną Konferencję Prawicy Wolnościowej. Po pierwsze obawiamy się lockdownu, a po drugie nie chciałbym być zmuszony do przestrzegania absurdalnych „wymogów sanitarnych” podczas naszej środowiskowej imprezy. Konferencję zorganizujemy więc, odpukać, na wiosnę w formie uroczystego XXX-lecia w XXXII-lecie.

Zamiast konferencji planuję natomiast zorganizować na początku grudnia, gdy rząd będzie kończył kolejną falę przed świętami, Pierwszy Festiwal Filmów Wolnościowych i Prawicowych, podczas którego zrobimy także premierę filmu „Jedwabne, prawdziwa historia”, nad którym w pocie czoła pracuję. Będą także filmy o JKM, sejmowej działalności Dobromira Sośnierza, niespodzianka od Grzegorza Brauna. Jeśli ktoś miałby jakiś pomysł, co jeszcze pokazać (możliwa jest projekcja maksymalnie 12 filmów), to proszę pisać, proponować i podrzucać pomysły. Festiwal odbędzie się na początku grudnia, wtedy powinno być już po IV fali, w dodatku projekcje, jak wiadomo, odbywają się na zaciemnionej sali, więc nikt nie będzie zmuszany do noszenia maseczek, jeśli nie będzie chciał ich nosić.

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy, jak zwykle we wrześniu zapraszam też do prenumeraty na rok 2022. Prezentem w tym roku jest najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza „Protokoły mędrców kowida”. Które to protokoły, miejmy nadzieję, jednak, wbrew najszczerszym chęciom rozmaitych macherów, nie zostaną wprowadzone w życie.

Przy okazji ważna wiadomość. Niestety nasz kolejny kanał na YouTube został zdemonetyzowany. W tej sytuacji zapraszamy do zasubskrybowania Tomasz Sommer ALFA.