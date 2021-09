W oparach ekofanatyzmu. Polacy znów zapłacą więcej? Rząd przyspieszył prace nad TYM projektem

Rząd zajmie się nakładaniem na Polaków kolejnych „opłat”. Tym razem chodzi o kaucje za plastikowe opakowania. Ustawa o bezparagonowym systemie kaucyjnym znalazła się bowiem oficjalnie w wykazie prac rządu, a to oznacza przyspieszenie prac nad kolejnym obciążaniem portfeli Polaków.

O dodatkowych opłatach za plastikowe opakowania mówił już na początku 2021 roku wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba w rozmowie z Wirtualną Polską. Wygląda na to, że już niebawem pomysł może wejść w życie. Wprowadzenie kaucji ma rzekomo zwiększyć ilość plastiku, który trafia do recyklingu. Konsumenci mają być „motywowani” finansowo do oddawania opakowań w sklepie.

Nie wiadomo na razie, jakie są szczegóły projektu. Wcześniej Ministerstwo Klimatu sygnalizowało, że kaucja może wynosić od 1 do 2 zł za opakowanie. Oczywiście przełoży się to na ceny produktów. W przypadku choćby butelkowanej wody mineralnej wliczenie do ceny kaucji może sprawić, że cena wzrośnie nawet o 100 proc.

System kaucyjny ma być elementem tworzącym nową, zieloną, gospodarkę odpadami. W skład tego tworu wchodzi już projekt ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności producenta, który obecnie jest w fazie przedłużonych konsultacji społecznych. W myśl założeń, większość tworzyw sztucznych trafiających na runek ma być poddawana ponownemu przetwarzaniu.

Teraz prace nad kaucyjnym systemem – który de facto zaowocuje kolejną podwyżką cen – przyspieszyły. Projekt pojawił się w wykazie prac rządu warszawskiego. Informację tę potwierdził w rozmowie z money.pl wiceminister klimatu Jacek Ozdoba.

– Nie jest tajemnicą, że zanim jeszcze zaprezentowaliśmy projekt o rozszerzonej odpowiedzialności producenta, zapowiedzieliśmy, że jego dodatkowym elementem, który będzie tworzyć gospodarkę odpadową, będzie system kaucyjny – mówi.

Kaucje za plastikowe opakowania mają być pobierane i zwracane na zasadach zbliżonych do kaucji na szklane butelki. Różnicą ma być założony z góry bark obowiązku okazywania paragonu.

Źródła: Radio ZET/money.pl