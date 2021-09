WP: „PiS chce zacieśnić współpracę z Konfederacją”. Bosak stanowczo odpowiada

„Wirtualna Polska” twierdzi, że PiS chce zacieśnić współpracę z Konfederacją. Krzysztof Bosak odpowiada na doniesienia mediów.

Według „WP”, politycy PiS w ostatnich dniach „intensywnie szukają kontaktów z posłami Konfederacji”. Władza liczy na przychylność wolnościowców, narodowców i konserwatystów m.in. ws. „Lex TVN”. Przypomnijmy, że w pierwotnym głosowaniu w Sejmie Konfederacja wstrzymała się od głosu.

Wobec kruchości większości sejmowej, każdy głos może być na wagę złota, dlatego w PiS jest nadzieja, że nawet jeśli nie z całym kołem poselskim Konfederacji, to uda się chociaż z częścią posłów nawiązać współpracę programową.

Według „WP” w PiS oddelegowany do polepszenia relacji z Konfederacją jest m.in. minister edukacji Przemysław Czarnek. Miał zaprosić już na niezobowiązujące spotkanie Krzysztofa Bosaka.

„Zaproponowany termin dotyczył bieżącego tygodnia, lecz rozmowy jeszcze nie doszły do skutku” – podkreśla „Wirtualna Polska”.

Do sprawy odniósł się na Twitterze Krzysztof Bosak. „Nie da się zacieśnić czegoś co nie istnieje. PiS prowadzi politykę biegunowo przeciwną do naszych oczekiwań. Także MEN (dopuszczenie do wykorzystania szkół do propagowania eksperymentalnych szczepień wśród dzieci, szczepień za które obecnie nikt finansowo-prawnie nie odpowiada)” – napisał jeden z liderów Konfederacji.