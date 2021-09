Wywiad z „Naczelnikiem” państwa – żadnego Polexitu nie będzie

PAP publikuje wywiad z Jarosławem Kaczyńskim, który stwierdza wprost, że „nie będzie żadnego Polexitu, to wymysł propagandowy, który po wielokroć był stosowany wobec nas”. „Naczelnik” nie pozostawia wątpliwości: „chcemy być w UE, ale jednocześnie chcemy pozostać suwerennym państwem”.

Zjeść ciastko i mieć ciastko to podobno rzecz niemożliwa, podobnie jest z cnotą, albo się ją ma, albo nie… Ewolucja UE pokazuje, że w tej grze nie chodzi już o delegowanie części suwerenności do Brukseli, a ta chce nie tylko palca, ale całej ręki. W dodatku narzuca własne „wartości” i wyraźnie dąży do federalizmu.

Jarosław Kaczyński przyznaje, że „traktaty w niemałym stopniu przestają obowiązywać, albo są wykorzystywane pretekstowo. Zasada równości państw też jest łamana i to w sposób bardzo drastyczny. Widać też tendencje do instrumentalizacji UE przez najsilniejsze państwa, w szczególności jedno – Niemcy”. Optymistycznie jednak dodaje – „Temu musimy się przeciwstawiać. Jesteśmy za tym, by unijne traktaty zostały odpowiednio doprecyzowane tak, aby różnego rodzaju nadużycia były radykalnie utrudnione”.

W sprawie Krajowego Planu Odbudowy, wicepremier mówi:

„z mojej wiedzy wynika, że żadnych merytorycznych zastrzeżeń nie ma. Natomiast zdaję sobie sprawę w jakiej fazie w tej chwili znajduje się UE i jak różne sprawy są rozgrywane. W dalszym ciągu uważam, że jest bardzo duża szansa na to, żeby Plan był w niedługim czasie zatwierdzony.”

PAP zapytał prezesa PiS, co ze zmianami w rządzie? Zwłaszcza, że media spekulują, że stanowisko w rządzie mogliby stracić na przykład Grzegorz Puda, Michał Kurtyka, czy Michał Dworczyk?

Jarosław Kaczyński: „Mówi się o jakiejś reorganizacji rządu, o jakiejś rekonstrukcji, tego nie będzie. Nie wykluczam oczywiście jakichś pojedynczych zmian, bo są osoby, które chciałyby w tej chwili przejść do innej działalności”. Dodał, że spekulacje na ten temat są „przedwczesne”. Nie będzie też zastępstwa dla byłego wicepremiera Jarosława Gowina w resorcie rozwoju i technologii, bo to było „sztucznym zbiorem różnych działów administracji państwowej, gospodarczych i społeczno-gospodarczych”.

Zapowiada się za to wyłączenie sportu i i turystyki z ministerstwo kultury, dziedzictwa narodowego, sportu i turystyki. „Nie wykluczam” – mówi wicepremier.

Zapytany, czy planuje opuścić rząd? – prezes PiS mówi: „Na pewno w tym roku nie zrezygnuję, chyba że ze mnie zrezygnują”. Ujawnił, że pracuje nad ustawą o powszechnym obowiązku obrony:

„Koncentruję się głównie na projektach dotyczących tego, by polska obrona narodowa, ale taka szerzej rozumiana, także obrona w stosunku do różnego rodzaju zagrożeń naturalnych, katastrof naturalnych, była wyraźnie lepsza. Pandemia pokazała, że tutaj potrzebna jest jednak duża sprawność i że ona musi być przekrojowa”.

W sprawie ustawy medialnej, Kaczyński owi wprost – „Nie pali się”. „Chcę jednak jasno powiedzieć: żadne państwowe spółki – ORLEN, PGNiG, banki nie przejmą udziałów TVN, co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. Przypuszczam, że to w dalszym ciągu będzie kapitał zagraniczny, tylko zgodnie z limitami, które obowiązują w UE. Przypuszczam też, o czym mówię z bólem, że po zmianach, w dalszym ciągu będzie to stacja, która będzie z daleko posuniętym sceptycyzmem odnosiła się do PiS i jej rządów”.

Źródło: PAP