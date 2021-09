Co stało się przed KPRM? Kim był samobójca? Jest nagranie z momentu zdarzenia [VIDEO]

Sobotnią konferencję w „białym miasteczku 2.0” w Warszawie przerwał huk wystrzału. Policja przekazała PAP, że ze wstępnych ustaleń wynika, iż doszło do samookaleczenia, a mężczyzna zmarł.

W rozmowie z PAP podkomisarz Rafał Retmaniak z biura prasowego Komendy Stołecznej Policji poinformował, że do zdarzenia na terenie „Białego Miasteczka” przy al. Ujazdowskich w Warszawie doszło w sobotę około godziny 10.20. „Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do samookaleczenia mężczyzny w wieku około 70 lat” – powiedział podkomisarz.

„Mężczyzna z obrażeniami twarzy został przewieziony do szpitala. Niestety, w związku z poniesionymi obrażeniami mężczyzna zmarł” – podał policjant. Wskazał, że na miejscu zdarzenia trwają czynności. „Ustalamy, jak doszło do tego zdarzenia” – dodał.

Podczas konferencji prasowej nagle słychać było głośny huk. „O Boże!” – ktoś wykrzyknął. Konferencję natychmiast przerwano. Portal tvp.info podawał, że to nie wystrzał z broni, a wybuch petardy, którą odpalił i włożył sobie do ust, miał przyczynić się do śmierci około 70-letniego mężczyzny.

JEST TO, na co czekali wszyscy cholerni destabilizatorzy państwa. Ktoś się postrzelił podczas konferencji Protestu Medyków, albo został postrzelony. Nieodpowiedzialni ludzie robią wszystko od kilka lat, aby emocje były wśród Polaków takie, aby były ofiary. mat. @PolsatNewsPL pic.twitter.com/xboKTUZ6sX — Tomasz Jaskóła (@TJaskola) September 18, 2021

Rządowy portal podaje także, że mężczyzna zostawił list pożegnalny, w którym krytykuje protest medyków i nazywa go politycznym. Zmarły to były wojskowy.

Karolina Kowalska z „Rzeczpospolitej” podaje z kolei, że mężczyzna od kilku dni miał pojawiać się w „białym miasteczku”, gdzie rozmawiał z medykami na temat swojej choroby nowotworowej.

Z moich informacji wynika, że mężczyzna wcześniej przychodził do Białego Miasteczka i rozmawiał z medykami na temat swojej choroby. Miało chodzić o nowotwór @rzeczpospolita @RPPrawo — Karolina E. Kowalska (@KarolinaEKowal1) September 18, 2021

„Białe Miasteczko 2.0” istnieje od 11 września, powstało po manifestacji pracowników ochrony zdrowia w pobliżu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Akcja nawiązuje do „białego miasteczka” pielęgniarek z 2007 roku.

Źródła: PAP/NCzas