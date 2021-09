Irlandia. Ponad połowa hospitalizowanych pacjentów z COVID-19 jest w pełni zaszczepiona

Nieco ponad połowa wszystkich hospitalizowanych pacjentów z COVID-19 w Irlandii jest w pełni zaszczepiona – wynika z najnowszych danych Health Service Executive. Medycy wskazują, że dzieje się tak, ponieważ rośnie liczba zaszczepionych.

Aktualnie w irlandzkich szpitalach hospitalizowanych jest 168 pacjentów z COVID-19, których uważa się za w pełni zaszczepionych. W Irlandii status taki otrzymuje się tydzień po przyjęciu drugiej dawki szczepionki Pfizer lub dwa tygodnie po otrzymaniu którejkolwiek z pozostałych trzech dopuszczonych szczepionek.

Jak podaje „The Irish Times”, w pełni zaszczepieni stanowią 54 proc. wszystkich hospitalizowanych pacjentów z COVID-19. 44 proc. pacjentów szpitalnych z COVID-19 nie jest zaszczepionych, a wobec 2 proc. pacjentów status szczepienia nie jest znany.

Z danych Health Service Executive wynika także, że ok. 1/6 wszystkich zgonów na COVID-19 odnotowanych od kwietnia dotyczy osób w pełni zaszczepionych. Od kwietnia do końca sierpnia zaraportowano 193 covidowe przypadki śmierci – 30 z nich było w pełni zaszczepionych. Pozostali albo w ogóle nie przyjęli preparatu, albo minął zbyt krótki okres, by móc uznać ich za w pełni chronionych.

Przedstawiciele służby zdrowia zaznaczają przy tym, że chociaż większość przypadków COVIC-19 w szpitalach dotyczy obecnie osób zaszczepionych, ogólna liczba hospitalizacji jest mniejsza. Aktualnie liczba hospitalizowanych wynosi 20 na 1000 przypadków, a wcześniej, w styczniu i lutym, liczba ta oscylowała w granicach 50. Zmniejszoną liczbę hospitalizacji medycy przypisują szczepionkom. O innych możliwych czynnikach nie wspominają, a przynajmniej „The Irish Times” takich cytatów nie przedstawia.

Medycy podkreślają także, że liczba hospitalizacji wśród osób zaszczepionych będzie rosnąć, ponieważ coraz więcej osób przyjęła preparaty. Podaje się także najnowszą narrację, tzn., że szczepienia nigdy nie miały chronić przed infekcjami, lecz przed ciężkim ich przebiegiem.

Z danych wynika także, że ponad 70 proc. osób hospitalizowanych na COVID-19 jest w wieku powyżej 50 lat. To odwrotny trend, niż jeszcze niedawno alarmowano – że teraz chorują głównie młodsi.