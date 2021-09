Już w najbliższą niedzielę XVI Narodowy Marsz Życia i Rodziny. „Tato – bądź, prowadź, chroń”

Pod hasłem „Tato – bądź, prowadź, chroń” w niedzielę, 19 września, odbędzie się w stolicy XVI Narodowy Marsz Życia i Rodziny. Będzie on okazją do manifestacji i afirmacji postaw prorodzinnych i wartości pro life. Chcemy także podziękować za beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego – powiedział PAP prezes Centrum Życia i Rodziny Paweł Ozdoba.

Zgodnie z tradycją marsz rozpocznie się o godz. 11.30, wyruszy z warszawskiego Placu Zamkowego, a zakończy się mszą św. o godz. 13.00 w kościele pw. Świętego Krzyża przy ul. Krakowskie Przedmieście 3.

„Ze względu na wciąż obowiązujące ograniczenia w tym roku zmieniliśmy formułę i odbędzie się jeden Narodowy Marsz Życia i Rodziny a nie, jak to było dotychczas, marsze w ponad 140 miastach w Polsce. Będziemy chcieli zamanifestować nasze przywiązanie do postaw prorodzinnych oraz do wartości pro life, jak też podziękować Bogu za beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego – wielkiego obrońcy godności człowieka, ludzkiego życia i rodziny – powiedział Ozdoba.

Zaznaczył, że choć od śmierci kard. Wyszyńskiego minęły już trzy dekady, to jego nauczanie nie zdezaktualizowało się. Poinformował, że w trakcie marszu będą przypominane wypowiedzi Prymasa Tysiąclecia na temat małżeństwa, życia i rodziny

„Będziemy także podkreślać konieczność zapewnienia pełnej ochrony prawnej ludzkiej osoby od poczęcia do naturalnej śmierci oraz postulować takie zmiany prawne, by małżeństwo, jako związek mężczyzny i kobiety, było chronione” – oświadczył Ozdoba.

W tym roku Narodowy Marsz Życia i Rodziny odbędzie się pod hasłem „Tato – bądź, prowadź, chroń”.

„Żyjemy w czasach coraz większego kryzysu męskości, chcemy więc zwrócić uwagę na rolę ojca w rodzinie wskazując na przykład św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, który był opiekunem Jezusa. Człowiek ten może być punktem odniesienia dla wielu młodych mężczyzn ucząc ich odpowiedzialności za żonę i dziecko” – ocenił Ozdoba.

Powołując się na amerykańskie badania Instytutu Guttmachera, prezes Centrum Życia i Rodziny zwrócił uwagę, że kobiety, które decydują się na aborcję, przeważnie podejmują taką decyzję, ponieważ nie mają oparcia w swoim mężu lub partnerze, który jest ojcem dziecka.

„W momencie, kiedy mężczyzna abdykuje ze swojej roli, wówczas kobiety pozostają same i nie radząc sobie z wyzwaniem decydują się na usunięcie dziecka. To pokazuje, że odpowiedzialny ojciec jest gwarantem nie tylko bezpieczeństwa materialnego rodziny, ale także ważnym wsparciem dla kobiety” – wskazał Ozdoba.

Zwrócił uwagę, że postawa ojców jest również istotna „w kontekście zagrożeń kulturowych i ideologicznych, które coraz częściej wybrzmiewają w programach społecznych i politycznych”. „Z powodu szybkiego tempa życia oraz wymagań związanych z pracą wielu rodziców przerzuca odpowiedzialność za wychowanie dzieci na różne instytucje, w tym szkołę, tymczasem wychowanie jest podstawową rolą ojca i matki” – zaznaczył.

Jako przykład zagrożeń wskazał edukację seksualną w wydaniu Światowej Organizacji Zdrowia. „Jako Centrum Życia i Rodziny wielokrotnie podkreślaliśmy, że zaproponowany model jest niebezpieczny, ponieważ prowadzi do seksualizacji dzieci, a nie odpowiedzialnej edukacji” – powiedział prezes Ozdoba.

Liturgii na zakończenie marszu będzie przewodniczył opiekunem duchowym wspólnoty Wojownicy Maryi, salezjanin ks. Dominik Chmielewski.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Konferencja Episkopatu Polski, metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz oraz ordynariusz warszawsko-praski bp Romuald Kamiński.

W ubiegłym roku w pochodzie wzięło udział ponad tys. osób z całymi rodzinami. Rodzice wieźli w wózkach małe dzieci. Szły także osoby niepełnosprawne. (PAP)