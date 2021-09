Szczawiński MASAKRUJE pandemiczny resort zdrowia. „Niesamowite jest zacietrzewienie i opór przed rozumem”

Matematyk i twórca modelu budowania odporności zbiorowej odniósł się do „rewelacji” publikowanych na profilu pandemicznego Ministerstwa Zdrowia na Twitterze. „Niesamowite jest zacietrzewienie i opór przed rozumem tych ludzi niskiego zrozumienia” – skwitował.

„A oni nadal się chwalą, że nie umieją nawet ogarnąć co jest procentem czego…” – napisał na Facebooku Krzysztof Szczawiński, komentując dane z Twittera pandemicznego Ministerstwa Zdrowia.

Pandemiczny resort zdrowia podał, że liczba zakażeń w Polsce od momentu rozpoczęcia szprycowania drugą dawką wyniosła 1 407 243 przypadki. Liczba zakażeń wśród w pełni zaszczepionych – po upływie 14 dni od pełnej dawki – było 12 505 zakażeń.

Z tych danych pracownicy pandemicznego Ministerstwa Zdrowia wyciągnęli wniosek, że odsetek zakażonych wśród w pełni zaszprycowanych wyniósł 0,88 proc. Krzysztof Szczawiński wyjaśnił jednak ich błąd. Policzyli oni bowiem procent zakażonych, którzy byli zaszprycowani, a nie odsetek zakażeń wśród zaszczepionych.

Szczawiński odniósł się też do danych dotyczących zgonów zakażonych koronawirusem wśród zaszprycowanych.

„Dodatkowo porównują tu liczby które nie są porównywalne (ogromna większość zakażeń i zgonów była w czasie gdy zaszcz*pionych było jeszcze bardzo niewiele) – uczciwie by było podać o ile szcz*pienie zmniejszyło ryzyko zakażenia czy zgonu, ale to by trzeba było umieć policzyć (jeśli ktoś w MZ to czyta, to w razie czego służę pomocą w policzeniu tego…)” – podkreślił.

Szczawiński zaznaczył, że wielokrotnie już wytykał błędy resortu zdrowia, jednak na marne.

„Zresztą już tutaj te błędy wykazywałem (a także wiele innych) – wiemy zatem że do nikogo to tam nie trafia, tak jak wszystko co próbowałem im przekazać od już półtora roku – niesamowite jest zacietrzewienie i opór przed rozumem tych ludzi niskiego zrozumienia…” – skwitował.

Źródło: Facebook