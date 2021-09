Unia blokuje Węgrom wypłatę pieniędzy. Orban: Weźmiemy spoza UE

– Jeśli nie dostaniemy tej pożyczki z Brukseli, to dostaniemy ją z innego miejsca – powiedział Orban.

Węgrzy szukają pożyczek poza UE i wypuścili obligacje dolarowe wartości 4,25 mld dol. oraz obligacje w euro wartości miliarda euro.

Minister finansów Węgier Mihaly Varga zapewnił, że w sytuacji opóźniania się funduszy unijnych, rząd będzie w stanie zagwarantować, iż jeszcze w tym roku ruszy w kraju program odbudowy gospodarczej.

PM Orbán admitted this weeks giant bonds release (4bln usd) was needed because of the EU blocking recovery funds payments. If we don’t get this loan from Brussels, we get it from elsewere, this was done by the finance minister is a brilliant way – he said at the national radio.

— Sándor Zsíros (@EuroSandor) September 17, 2021