Biden już nie jest „refugees welcome”. USA przyspieszą odsyłanie nielegalnych migrantów

18 września administracja Joe Bidena postanowiła zareagować.

W swoim oświadczeniu Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA zapowiedział, że „zabezpieczy dodatkowy transport w celu przyspieszenia tempa i zwiększenia przepustowości lotów deportacyjnych na Haiti i do innych miejsc docelowych” w ciągu najbliższych 72 godzin.

Nad granicę wysłano 400 dodatkowych agentów policji granicznej, by poprawić nadzór granicy. Tysiące zatrzymanych migrantów i koczujących w prowizorycznych miejscach, m.in. pod mostem, wywołały apele polityków zarówno republikańskich, jak i demokratycznych do Bidena o rozwiązanie sytuacji.

Demokratyczny burmistrz Del Rio ogłosił nawet stan wyjątkowy.

Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego ujawnił, że rozpoczął już od soboty odsyłanie migrantów. Zaplanowane są kolejne loty na Haiti, do Meksyku, Ekwadoru, Hondurasu, Salwadoru i Gwatemali.

Od czasu rozpoczęcia prezydentury Joe Bidena na granicy z Meksykiem służby zatrzymały w sumie ponad 1,3 miliona migrantów. Nie wiadomo, ilu udało się przedostać dalej.

Republikanie oskarżają demokratycznego prezydenta, że swoimi deklaracjami o „bardziej humanitarnej” polityce migracyjnej, zachęcił wielu ludzi do podjęcia próby przedostanie się do USA.

Straż graniczna informowała, że rozdała zatrzymanym i stłoczonym pod mostem migrantom wodę pitną, ręczniki i ustawiła przenośne toalety. Osoby te są deportowane, ale sędzia federalny nakazał np., by nie wydalano rodzin. Rząd odwołał się od decyzji.

Immigration lawyer: “I hope they do the right thing and at least give these [Haitian asylum seekers in Del Rio] a fair process they're required to receive under U S law.”

“Unfortunately, immigration law cannot be divorced from politics in 2021.” https://t.co/G3PSkbNrXG

— K_Conner (@kvconner) September 19, 2021