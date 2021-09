Braun przedstawia nowy projekt. „NORYMBERGA 2.0”

Po tym, jak poseł Grzegorz Braun został ukarany finansowo za słowa skierowane do „ministra pandemii” Adama Niedzielskiego, w internecie pojawiła się zrzutka na wsparcie działalności polityka. W ciągu zaledwie kilku dni użytkownicy sieci wpłacili ponad 100 tys. złotych, a kwota dalej rośnie. Grzegorz Braun ujawnił pierwsze plany, jak spożytkuje te pieniądze.

„Poseł Grzegorz Braun w dniu 16 września 2021 po raz kolejny został wykluczony z obrad Sejmu. Została nałożona na niego przez Prezydium Sejmu RP także najwyższa możliwa kara finansowa, w łącznej monstrualnej wysokości ponad 60 tys. złotych (sic!). Została rozpętana na niego nagonka mająca na celu zniszczenie jego wizerunku. Jednak w oczach większości polskich patriotów Grzegorz Braun pozostaje najbardziej wiarygodnym, najbardziej pracowitym, najbardziej aktywnym i odważnym posłem” – czytamy w opisie zbiórki.

„Jest zmorą Covidowej Koalicji rodem z Magdalenki stąd ta bezprecedensowo wysoka kara nałożona na niego przez Prezydium Sejmu, która jest próbą utrudnienia i ograniczenia jego parlamentarnej i publicznej aktywności” – dodano.

Przypomnijmy, że poseł Konfederacji został ukarany po tym, jak podczas czwartkowych obrad Sejmu zwrócił się do „ministra pandemii” Adama Niedzielskiego. Polityk najpierw mówił o skutkach szkodliwej polityki covidowej rządu. Później, gdy już wyłączono mu mikrofon, Braun przestrzegł Niedzielskiego: „Będziesz pan wisiał!”.

Grzegorz Braun do min. Niedzielskiego: Będziesz pan wisiał! – YouTube https://t.co/f32VlRdQTb — Grzegorz Braun (@GrzegorzBraun_) September 16, 2021

„Wskazałem na działania przestępcze”

Polityk konserwatywnego skrzydła Konfederacji został ukarany finansowo. Ponadto Prokuratura Okręgowa w Warszawie niemal natychmiast podjęła decyzję o wszczęciu śledztwa przeciwko Grzegorzowi Braunowi. Dotyczy ono „kierowania w dniu 16 września 2021 roku na sali plenarnej Sejmu RP groźby popełnienie przestępstwa pozbawienia życia wobec ministra zdrowia Adama Niedzielskiego”.

Sam Braun podkreślał jednak, że z jego słów wypowiedzianych w Sejmie jasno wynika, że „upomina się o prawo i sprawiedliwość”.

– Kilka – co najmniej – wskazówek, deliktów kodeksowych, karnych – wskazałem na działania przestępcze, które nie należą do sprawy podejrzeń, bo to już fakty w statystykach notowane. Mogę wskazać jeszcze kilka innych artykułów Kodeksu Karnego – takich jak chociażby groźby karalne. Cóż to jest innego, jak nie groźby karalne, kiedy „Minister Choroby i Nagłej Śmierci” Niedzielski straszy Polaków tym, że odbierze im wolność, odbierze im konstytucyjne prawa do przemieszczania się, do gospodarowania, że zamknie szkoły, że zatem zdestabilizuje życie publiczne, rodzinne, religijne, gospodarze – to są właśnie groźby karalne – stwierdził poseł Braun.

Grzegorz Braun zwrócił się także do Polaków, by „zaczęli wreszcie składać zawiadomienia do prokuratur”. – Każde z was z osobna – powiedział poseł.

Polityk stwierdził, że wymienione przez niego „groźby karalne” mogą się ziścić i dlatego Polacy powinni ubiec rządzących i wytaczać pozwy. Poseł wskazał choćby na kwestie szczepień, które miały być remedium, a teraz okazuje się, że potrzebne będą kolejne dawki.

Na koniec polityk przedstawił zarzut, który jest według niego „najważniejszy”.

– Zbrodnie. Zbrodnie przeciw ludzkości moi państwo. Tworzenie warunków, w których ludzie na masową skalę tracą życie. Od drugiej wojny światowej nikt nie zgładził tylu Polaków w czasie tak krótkim, jak dokonali tego Niedzielski, Szumowski do spółki z „wielkim szpitalnikiem” Dworczykiem i pod patronatem premiera Morawieckiego i „super premiera” Kaczyńskiego i z kontrasygnatą przecież innych organów władzy najwyższej – wyjaśniał poseł Grzegorz Braun.

NORYMBERGA 2.0

Internauci chętnie wsparli polityka. Na zbiórce na jego działalność przekroczono już 100 proc. zbieranej kwoty. Wciąż pojawiają się nowe wpłaty. Poseł ujawnił, co stanie się z pieniędzmi.

„Serdeczne Bóg zapłać! W najbliższych dniach wraz z zespołem prawników przedstawię projekt spożytkowania tych zasobów na działania służące gromadzeniu użytecznych procesowo dowodów przestępstw i zbrodni popełnianych w zw. z COVID-19 – projekt pod roboczą nazwą: NORYMBERGA 2.0” – napisał Grzegorz Braun.

;-) Serdeczne Bóg zapłać! W najbliższych dniach wraz z zespołem prawników przedstawię projekt spożytkowania tych zasobów na działania służące gromadzeniu użytecznych procesowo dowodów przestępstw i zbrodni popełnianych w zw. z COVID-19 – projekt pod roboczą nazwą: NORYMBERGA 2.0 https://t.co/N6xKpjcKTp — Grzegorz Braun (@GrzegorzBraun_) September 19, 2021

