Przedstawił Macrona jako Hitlera. Wysoka kara dla właściciela bilboardów

Flori po ogłoszeniu wyroku napisał na Twitterze, że odwoła się od decyzji sądu. „Nie mogę w to uwierzyć. Prawo do karykatury zostało dziś pogrzebane w Tulonie” – dodał.

Prezydent pozwał Floriego pod koniec lipca, gdy jego podobizna ucharakteryzowana na Hitlera została zamieszczona na dwóch billboardach o wymiarach 4 na 3 metry, z napisem „Posłuchaj, zaszczep się”.

Macron na początku lipca zapowiedział, że obowiązek posiadania certyfikatu sanitarnego potwierdzającego szczepienie bądź nabycie odporności na Covid-19 będzie od sierpnia dotyczył osób wybierających się do kawiarni, restauracji, centrów handlowych, planujących przejazd pociągiem lub długą podróż oraz odwiedzanie placówek medycznych, a także w miejscach rozrywki i placówkach kulturalnych.

Od 15 sierpnia wprowadzono też obowiązkowe szczepienia dla medyków i pracowników placówek opiekuńczych, który obejmie ponad 4 mln osób.

Flori jest właścicielem 600 billboardów w położonym na południu Francji departamencie Var; dwa z nich wykorzystuje do przedstawiania własnych opinii.

Odkąd został pozwany, Flori przedstawił Macrona na dwóch kolejnych billboardach – jako Ludwika XVI i jako marszałka Philippe’a Petaina.

Flori był kilkakrotnie karany, między innymi za przemoc wobec osoby publicznej i kradzież.

The court fined the owner of the billboard displaying the caricature of French President Macron as Hitler with a fine of € 10,000.Reaction from the lawyer of the poster owner The President defends the freedom of expression but he thinks that freedom is over when it comes to him pic.twitter.com/fxwuc2gZbN

