Przez Warszawę idzie Narodowy Marsz Życia i Rodziny

„Tato – bądź, prowadź, chroń” – z takim hasłem na ulice Warszawy wyszli w tym roku uczestniczy XVI edycji Marszu dla Życia i Rodziny 19 września. Marsz rozpoczął się o godz. 11:30 na Placu Zamkowym. Tym razem organizatorzy z Centrum Życia i Rodziny zdecydowali się na hasło, które ma być afirmacją ojcostwa, którego dzieci pozbawiane są coraz częściej np. na Zachodzie, gdzie dopuszczono np. in vitro dla par lesbijskich.

Hasło marszu przypomina jak odpowiedzialna postawa ojców jest ważna dla przyszłości i bezpieczeństwa dzieci, ale również całej rodziny.

Postawa ojców jest również niezwykle ważna w kontekście zagrożeń kulturowych i ideologicznych, które coraz częściej wybrzmiewają w programach społecznych i politycznych.

Hasło „Tato – bądź, prowadź, chroń!” koresponduje również z obchodzonym obecnie w Kościele katolickim Rokiem św. Józefa. To właśnie ziemski ojciec Chrystusa, jest najlepszym wzorem dla mężów i ojców. Troska, miłość, opiekuńczość, odwaga i odpowiedzialność to z pewnością cechy, które posiadał święty Józef, a zarazem cechy, którymi powinien móc pochwalić się współczesny mężczyzna.

Organizatorzy wskazują, że dopóki Marsz dla Życia i Rodziny będzie szedł przez Polskę, dopóty pozostanie on okazją do zamanifestowania swojego poparcia dla ochrony życia na wszystkich jego etapach oraz przywiązania do rodziny, rozumianej w zgodzie z prawem naturalnym, jako trwały, stabilny i nierozerwalny związek jednej kobiety i jednego mężczyzny.

Organizatorzy z Centrum Życia i Rodziny wskazują, że ze względu na ograniczenia, Marsz dla Życia i Rodziny w Warszawie zastępuje wszystkie Marsze, które dotąd odbywały sięw wielu miastach. W całej Polsce te prorodzinne wydarzenia odbywały się w ponad 140 miastach.

Z organizatorami Marszu dla Życia i Rodziny spotkał się prezydent Andrzej Duda.

Niedziela. Warszawa. godz. 11.30 —> Narodowy Marsz dla Życia i Rodziny 😊 pic.twitter.com/BdBXEmYeV9 — Monika Tomaszek (@MonikaaaBilska) September 17, 2021

Przygotowania do marszu na ostatniej prostej 😎 Podaj dalej i widzimy się w Warszawie! Pokażemy wspólnie, że tylko miłość i szacunek dla każdego życia mogą być alternatywą dla czarnej rewolucji! ⚡️ #MiłośćZwycięży ❤ pic.twitter.com/8fEIR1BhWO — Narodowy Marsz Życia (@Marsz_Zycia) September 17, 2021

