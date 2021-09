Covidianie w szoku! Chorwacja kończy zabawę? Prezydent Milanović o szczepieniach i nakręcaniu paniki przez media [VIDEO]

Prezydent Chorwacji Zoran Milanović idzie pod prąd covidowej narracji. W telewizyjnym wywiadzie podkreślił, że obywatele jego kraju nie są słabo wyszczepieni, jak sugerują media, oskarżył te media o szerzenie covidowej paniki i podkreślił, że na świecie istnieją tysiące innych chorób, na które również należy uważać. – Nie ma życia bez ryzyka – zaakcentował.

Milanović, który aktualnie przebywa na szczycie ONZ w Nowym Jorku, mocno zdenerwował się po jednym z pytań od dziennikarzy.

Zapytano go bowiem, dlaczego Chorwacja, w stosunku np. do średniej Unii Europejskiej, jest tak słabo wyszczepiona przeciwko COVID-19.

– Nie sądzę, jesteśmy wystarczająco zaszczepieni. 50 procent populacji zostało zaszczepione i to wystarczy. Niech nas odgrodzą drutem kolczastym, jeśli chcą – powiedział prezydent Chorwacji.

– Musimy znać cel tego szaleństwa. Jeśli celem byłoby całkowite wyeliminowanie wirusa, to wtedy mamy cel. Ale o takim celu nie słyszałem. A jeśli ktoś uważa, że taki jest właśnie cel, to powiem mu, że stracił rozum, bo to jest niemożliwe – kontynuował Milanović.

Prezydent Chorwacji Zoran Milanović krytykuje media na covidową narrację

Skrytykował media za szerzenie covidowej paniki.

– Dzień zaczynam od CNN i kilku innych kanałów. Gdy ich słucham, zastanawiam się, czy ja jestem normalny, czy oni są szaleni. Sieją panikę, robią to od samego początku. I nie są niestety jedyni – powiedział.

– Nikt nigdy nie będzie całkowicie bezpieczny, nie ma życia bez ryzyka, bez możliwości zachorowania. Istnieją tysiące innych poważnych chorób, a my od półtora roku mówimy tylko o covid – wskazywał.

Dodał, że choć początkowo był za tym, by to rządy ingerowały w walkę z wirusem, to ma już dość nonsensów które trwają i trwają. Apelował, by covidowe szaleństwo zakończyć.

– Ci, którzy chcieli, zaszczepili się i rozwiązali swój problem – mówił prezydent Chorwacji, Zoran Milanović.