Kolejny krok ku likwidacji gotówki? Resort finansów znalazł nowy sposób na uprzykrzanie życia przedsiębiorcom

Ministerstwo Finansów pod wodzą Tadeusza Kościńskiego robi kolejny krok w kierunku likwidacji transakcji gotówkowych. W tzw. Polskim Ładzie resort zapisał zmniejszenie limitu płatności gotówkowych dla przedsiębiorców z 15 tys. do 8 tys. zł. Jeśli przekroczą tę kwotę, nie rozliczą kosztów podatkowych.

Resort finansów w uzasadnieniu do podatkowego pakietu tzw. Polskiego Ładu stwierdził, że transakcje między przedsiębiorcami powinny być transparentne, co w rozumieniu ministerstwa oznacza bezgotówkowe.

– Cel tej zmiany jest jasny: ograniczenie szarej strefy. Myślę, że przyniesie pewien efekt. Niestety, przy okazji utrudni życie przedsiębiorcom, zwłaszcza małym i średnim firmom. W relacjach biznesowych 8 tys. zł to wcale nie taka duża kwota. A przecież w wielu branżach, np. budowlanej czy samochodów używanych, płatności gotówkowe są ciągle popularne – mówił cytowany przez „Rzeczpospolitą” Andrzej Jagiełło, doradca podatkowy w kancelarii Sendero.

Jak podkreślał Cezary Szymaś, współwłaściciel biura rachunkowego ASCS-Consulting, generuje to dodatkowe wydatki. Firmy będą bowiem zmuszone do zmiany systemów księgowych. Chodzi o aktualizację limitów płatności, aby uniknąć sankcji podatkowych.

Zgodnie z prawem (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT oraz art. 15d ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT) firmy, które przekroczą limit transakcji gotówkowych określony w art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców, nie mogą zaliczyć tego wydatku do podatkowych kosztów. Teraz limit ten ma zostać obniżony przez tzw. Polski Ład. Limit 15 tys. zł obowiązuje od 2017 roku. Wtedy też wprowadzono zakaz rozliczania kosztów.

Teraz limit ten ma być obniżony do 8 tys. zł. To jednak nie wszystko. Zmiany zapisane w tzw. Polskim Ładzie odbiją się bowiem także na tych, którzy płacą przelewami. – Więcej firm będzie musiało stosować split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności (MPP). Z przepisów wynika, że jeśli dostaną fakturę powyżej 8 tys. zł z adnotacją MPP i opłacą ją normalnym przelewem, nie zaliczą wydatku do kosztów PIT/CIT – wyjaśniał Cezary Szymaś.

Ponadto kosztów nie będzie mógł rozliczyć też przedsiębiorca, który zapłaci więcej niż 8 tys. zł na rachunek spoza tzw. białej listy, czyli wykazu podatników VAT. Można tej sankcji uniknąć, jednak trzeba dopełnić dodatkowych formalności – np. złożyć zawiadomienie do urzędu skarbowego.

Nowy limit ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku. Jak podkreślał Szymaś, może to spowodować problemy z rozliczaniem transakcji na przełomie roku, np. przy korektach.

Mimo że projekt Ministerstwa Finansów był krytykowany już na etapie konsultacji, resort z niego nie zrezygnował. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców zwracał uwagę, że zmniejszenie limitu do 8 tys. zł przy takiej inflacji jest nieuzasadnione ekonomicznie. Jak mówił, już obowiązujący limit 15 tys. jest niepraktyczny i uciążliwy.

Rozwiązanie to krytykował też Narodowy Bank Polski. Jak zaznaczał, rozliczenia gotówkowe, szczególnie w mniejszych firmach, często są bardzo praktyczne. Dzięki nim można np. zapłacić za towar z bieżącego utargu, bez konieczności wprowadzania go do systemu bankowego. W ocenie NBP planowana zmiana ogranicza swobodę działalności gospodarczej i zmniejsza użyteczność znaków pieniężnych będących prawnym środkiem płatniczym – czyli gotówki.

Źródło: rp.pl