Na które polskie media wpływa rząd i kim jest „Winston Wolf”? Nowości ze skrzynki Dworczyka

Kolejna odsłona wycieku wiadomości ze skrzynki mailowej ministra Michała Dworczyka. Tym razem, jeśli maile są autentyczne, to rzucają światło na to, w jaki sposób władza traktuje media.

Korespondencja, która wyciekła dotyczy okresu kampanii wyborczej z czasu wyborów samorządowych w 2018 roku. Wymiana maili dzieje się w kontekście rozmowy na temat raportu ws. warszawskiej reprywatyzacji, przygotowanego przez ruch Miasto Jest Nasze (MJN).

Antybohater raportu ma być prof. Maciej Kaliński, nazywany „królem warszawskiej reprywatyzacji”. To dawny współpracownik Mateusza Morawieckiego i z korespondencji elektronicznej wynika, że premier nie był zadowolony z tego, jak Kaliński został przedstawiony.

– Dear All, dziś pojawił się temat – prof. Kalińskiego, który był w Radzie Legislacyjnej – wykorzystywany do ataku na nas w Warszawie. Warto zwrócić uwagę, że ten człowiek został powołany do Rady Legislacyjnej przez Tuska/Kopacz, a ja go w kolejnej kadencji właśnie nie powołałem, co może być przykładem naszej transparentności w tej sprawie – miał napisać premier Mateusz Morawiecki.

Na maila odpowiedział ktoś o pseudonimie „Winston Wolf”. Anonim stwierdza, że „to powinno TVP rozjechać, przepytać MJN i pokazać hipokryzję i celowe pomijanie faktów”.

– Chciałbym, żeby ktoś wziął odpowiedzialność na siebie – kto dzwoni w tej sprawie do TVP, kto dzwoni do normalniejszych portali typu Interia, kto dzwoni do tożsamościowych i niepodległościowych portali – odpowiada „Winstonowi Wolfowi” premier.

Na wezwanie premiera zaczęli odpowiadać politycy PiS. Ówczesna rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska zadeklarowała, że skontaktuje się z portalem Interia oraz mediami zarządzanymi przez braci Karnowskich.

– Dzwonię do TVP – poinformował z kolei Michał Dworczyk. Po jakimś czasie napisał: – Rozmawiałem z Kurą [najprawdopodobniej chodzi o Jacka Kurskiego – red.] – przyjął.

Źródło: Wirtualna Polska