Urodziny Mazurka. Ktoś z Konfederacji tam był? Bosak: „Sądzę, że to wszystko nie są przypadki. Ludzie wyciągną wnioski” [VIDEO]

Dziennik „Fakt” opublikował zdjęcia z urodzinowej imprezy dziennikarza RMF FM Roberta Mazurka. Bawili się tam m.in. politycy PiS, KO, PSL i Lewicy oraz osoby publiczne. Krzysztof Bosak, poseł Konfederacji i członek Ruchu Narodowego, zapytany o ten „skandal” przez jednego z dziennikarzy stwierdził, że to nie przypadek, iż na imprezie nie było nikogo z prawicowej opozycji czyli Konfederacji.

– Nas kompletnie nie interesuje z kim imprezują Platformersi, z kim imprezują chwiejący się pod drzewem, czy sikający pod restauracją posłowie Lewicy. Z kim imprezują ludzie z rządu i dziennikarze, którzy tego typu imprezy organizują – mówił Krzysztof Bosak.

– Jesteśmy zwolennikami wolności, więc niech każdy imprezuje i pije z kim uważa za stosowne – dodał poseł.

– Ja nie będę włączał się w chór osób, które wyliczają innym, kto ma chodzić na które imprezy – stwierdza.

„Ludzie mają swój rozum i wnioski wyciągają”

– Natomiast ludzie mają swój rozum i wnioski wyciągają. Jeżeli widzą te zdjęcia, widzą między którymi dziennikarzami i osobami z życia publicznego posłami i politykami jest chemia, kto upił się tak, że się chwieje i wytacza się z knajpy – starym dobrym SLD-owskim zwyczajem, postkomuniści widać nie zmieniają się mimo, że lata mijają – a kto na takie imprezy po prostu nie chodzi – powiedział narodowiec.

– Konfederacja jest jedyną siłą polityczną, której tam nie było – pośród parlamentarnych. Myślę, że to nie przypadek – uważa poseł.

– Myślę, że to towarzystwo, które tam się spotkało, czuje, że my jesteśmy ludźmi trochę innymi, którzy mają inne priorytety w polityce, którzy mają trochę inne priorytety ty w Sejmie, trochę inne priorytety w mediach – powiedział.

Mazurek inaczej traktuje posłów Konfederacji w wywiadach?

– Myślę, że organizator tej imprezy – to jest widoczne dla każdego, kto jest uważnym odbiorcą mediów – w inny sposób nas traktuje niż całe to towarzystwo. Sądzę, że to wszystko nie są przypadki – uważa Bosak.

– Natomiast nie mam zamiaru dawać wskazówek – powiedział poseł.