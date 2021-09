Dziennikarka TV Republika zadała niewygodne pytania ministrowi. Odcinek spadł z rowerka. „Zerwę pani ten program” [VIDEO]

W Telewizji Republika miał zostać wyemitowany program Ewy Stankiewicz „Otwartym Tekstem” z udziałem sekretarza stanu w KPRM i pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotra Naimskiego. W ostatniej chwili został jednak zdjęty z anteny. Uchowała się tylko zajawka.

Na Twitterze krąży, wypuszczony przez samą Telewizję Republika, zwiastun ostatniego odcinka „Otwartym Tekstem” z Piotrem Naimskim. Ewa Stankiewicz zadaje politykowi serię niewygodnych pytań. Losy programu przewidział jednak sam gość, który – wyraźnie wzburzony – stwierdził proroczo: „Zerwę pani ten program”.

– Czy to prawda, że minister Soboń już podpisał i wysłał pisma do Komisji Europejskiej ws. harmonogramu wyłączeń, kiedy zamykamy Bełchatów, Turów, Kozienice z nowymi blokami, Połaniec? Na jakim jesteśmy etapie? Czy te pisma już poszły do Komisji Europejskiej? – pytała Ewa Stankiewicz.

– To jest system wynikający z przyjętej w Unii Europejskiej polityki energetycznej, klimatycznej – przekonywał Naimski.

– Czy to nie jest wobec tego samobójstwo, dążenie do zamknięcia kopalni, a przy tym elektrowni przy kopalniach, jeśli 70 proc. energii w Polsce pochodzi z węgla, jeśli to jest najtańsza energia w tej chwili w Europie? – dopytywała dziennikarka.

– Gdyby nie było tych uwarunkowań, które płyną z naszego członkostwa w Unii Europejskiej, to można by było tak do tego podejść, ale mamy te uwarunkowania – uparcie obstawał przy swoim polityk.

Na pytanie Stankiewicz, dlaczego, odparł, że powodem jest członkostwo w Unii Europejskiej.

– Byliśmy członkami Unii Europejskiej, jak był prof. Jan Szyszko i pilnował interesów Polski. A może my nie mamy problemu z tym, że taka właśnie aktualnie jest ideologia w Unii Europejskiej, tylko może mamy problem z tym, że ktoś się w Polsce na to właśnie zgodził – sugerowała dziennikarka.

– Rząd Tuska się zgodził na ten kierunek – brnął dalej współpracownik Morawieckiego.

– Kiedy był podpisany Zielony Ład? – pytała Stankiewicz. – To jest kwestia ostatnich kilku miesięcy tak naprawdę – przyznał Naimski. – Kto negocjował Zielony Ład w Polsce? Politykę klimatyczną, kto negocjował? – dopytywała dziennikarka. – Wie pani co, różnie, bo to, rząd w całości, a w szczególności oczywiście Ministerstwo Środowiska i Klimatu – odparł polityk.

– Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska, który w tym samym czasie kandydował na sekretarza generalnego OECD – przypomniała Stankiewicz. Reakcja Naimskiego była niezwykle wymowna. – Zerwę pani ten program – żachnął się.

I jak powiedział, tak się stało. Odcinek nie został wyemitowany. Miało się to stać w czwartek o 21:30. Jeszcze po 16 tego samego dnia Telewizja Republika wypuściła zwiastun programu. Decyzja była więc nagła.

Program red. @ewa_stankiewicz – #OtwartymTekstem – zdjęty z @RepublikaTV! Ustawione negocjacje w UE? Samobójstwo energetyczne Polski? Co na to P. #Naimski? Pozwolenie [rządu] na zamknięcie kopalń – to zwiekszenie kosztu prądu x10!#włączprawdę – my wyłączymy ci energię! 👇 pic.twitter.com/e9IzeBtstP — Sławomir Ozdyk (@sanctus_securit) September 24, 2021

Naimski o tym jak odebrac pracę górnikom,dac prace Deripasce i podwyzszyc ceny pradu x10. Pisma do KE z harmonogramem wyłączeń kopalń! O ciekawym życiu M.Kurtyki w 2020:jak

negocjował zamknięcie kopalń i jak zdobywał poparcie państw dla swojej kandydatury na sekretarza gen OECD https://t.co/tAi73oreQU — Ewa Stankiewicz – Jørgensen (@ewa_stankiewicz) September 23, 2021

Szef Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz twierdził, że program nie ukazał się, bo „nie został oddany do kolaudacji”. – A to jest warunek emisji programów nagrywanych w każdej stacji – tłumaczył w rozmowie z Wirtualnymi Mediami.

Czy program zostanie wyemitowany w przyszłości, nie wiadomo, choć można się domyślać. – Co do przyszłości to najpierw muszę program obejrzeć – mówił Sakiewicz.

Źródła: Twitter/wirtualnemedia.pl