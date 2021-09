Konfederacja kontra zamordyści. „Czy wy jesteście normalni?!” [VIDEO]

– Mamy do czynienia ze straszeniem, że jeśli się nie zaszczepisz to wylecisz z pracy, albo zostaniesz przeniesiony na gorsze stanowisko. To nie są tylko słowa, ale projekty ustaw – ostrzegał podczas konferencji prasowej Tomasz Grabarczyk – szef biura prasowego Konfederacji i lider struktur partii KORWiN w Łódzkiem.

– W Niemczech niezaszczepieni nie będą otrzymywać wynagrodzenia za okres przebywania na kwarantannie. Jeśli mamy uchronić polskie firmy przed lockdownem, pora najwyższa i u nas wprowadzić podobne rozwiązania – napisał na Twitterze były wicepremier – Jarosław Gowin.

– Pierwszym krokiem, by zapobiec lock-downowi było wywalenie p.Gowina z „rządu” – odpowiedział politykowi Janusz Korwin-Mikke – lider wolnościowego skrzydła w Konfederacji.

Konfederaci zwołali konferencję prasową, na której wyrazili sprzeciw wobec tego typu pomysłów, które płyną zarówno ze sceny politycznej, jak i z tzw. „salonów”.

Paweł Usiądek, polityk Konfederacji z Mazowsza, stwierdził, że „Jarosław Gowin chcąc się przypodobać totalnej opozycji postawił na totalitarne rozwiązania”, a „jednocześnie nie wie, czy nie wróci do PiS-u dlatego postawił na to, co jest wspólnym mianownikiem rządu i totalnej opozycji, czyli na segregację sanitarną”.

– Czy wy jesteście normalni? Czy wy naprawdę uważacie, że możemy wyrzucać ludzi z pracy lub zakazywać im pracować, odbierając im wynagrodzenie, pensję dlatego, że się nie zaszczepili? Czy to jest normalne? – pytał podczas konferencji Tomasz Grabarczyk reprezentujący wolnościowe skrzydło prawicowej koalicji. Pytanie to, jak wyjaśnił, zadaje politykom i celebrytom takim jak m.in. Krystyna Janda.

Krystynę Jandę w swoim wystąpieniu wspomniał także Witold Stoch – ekspert prawny Konfederacji i członek partii KORWiN oraz Stowarzyszenia KoLiber. Polityk powiedział, że „także celebryci pokazują, że chcieliby Polaków segregować”.

O co chodzi? Niedawno w wywiadzie Krystyna Janda zachwycała się, że za granicą, to nawet rodzinę z dziećmi w środku nocy można wyrzucić na ulicę, jeśli nie przedstawi certyfikatu szczepień. Pisaliśmy o tym:

Konfederacja od samego początku sprzeciwia się wszelkim pomysłom segregowania Polaków, a także lockdownowi i obostrzeniom.

Cała konferencja: