Równi i równiejsi. „Zielone przepustki” dla VIP-ów bez szczepienia

Lekarz z Rzymu znalazł sposób ominięcia systemu i wystawiał „zielone przepustki” bez potrzeby zaszczepienia. Beneficjentami tego procederu mieli być znani politycy, biznesmeni, celebryci, czy sportowcy.

Rzymska prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie lekarza internisty, który podobno obsługiwał znane osobistości ze świata sportu, rozrywki, polityki i biznesu. Jak donosi „The Daily Fact” ze względu na nazwiska beneficjentów śledztwo jest utajnione.

Ma chodzić o co najmniej sto osób należących do rzymskiej elity. Policja przeszukała dom i gabinet lekarza. Śledczy badają w jaki sposób lekarz wystawiał zielone certyfikaty i oszukiwał system rejestracji.

Wśród hipotez badanych przez sędziów jest możliwość, że lekarzowi udało się wykorzystać błędy w systemie. Mógł wprowadzać do bazy danych fałszywe informacje o przeciwwskazaniach do szczepień, o już przebytym koronawirusie albo o zaszczepieniu się gdzieś za granicą. Takie historie też dają podstawy do wystawienia „zielonek karty”.

We wszystkich tych przypadkach lekarz nie jest zobowiązany do przesyłania gdziekolwiek dokumentów potwierdzających jego decyzję. Decyzja lekarza powoduje, że ministerstwo zdrowia automatycznie wystawia „zieloną przepustkę” dla wskazanego pacjenta.

Proceder kwitłby dalej, ale jak to bywa, znalazł się… „życzliwy”, który na lekarza doniósł. Wiele osób zastanawia się, czy historia tego internisty jest odosobnionym przypadkiem, czy raczej praktyką bardziej powszechną, która pozwala ominąć szczepienie, ale i uzyskać „przepustkę” do normalnego życia?

Źródło: Il Giornale.it