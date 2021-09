Uzbrojony napastnik zaatakował sklep spożywczy. Zginęły dwie osoby, kilkanaście jest rannych [VIDEO]

Uzbrojony mężczyzna otworzył ogień w czwartek po południu, czasu lokalnego do osób znajdujących się w sklepie z artykułami żywnościowymi w miejscowości Collierville, w stanie Tennessee, odległej o ok. 50 km od Memphis.

Zginęły 2 osoby, w tym napastnik a 12 zostało rannych.

Dale Lane, szef policji w Collierville, niewielkiej miejscowości zaliczanej do aglomeracji Memphis, poinformował, że mężczyzna zaatakował klientów i obsługę sklepu z artykułami spożywczymi sieci Kroger zabijając 1 osobę i raniąc 12, po czym najprawdopodobniej popełnił samobójstwo.

Rannych, w tym kilka osób w ciężkim stanie, odwieziono do szpitala.

Jak powiedziała Brignetta Dickerson, kasjerka pracująca w sklepie, napastnik strzelał bez przerwy do osób, które zobaczył. Przerażeni ludzie chowali się między regałami usiłując zejść z oczu napastnika. Motywy ataku nie są znane.

Policja i specjalny oddział antyterrorystyczny SWAT po przybyciu na miejsce znaleźli ofiary i martwego już napastnika.

Tennessee jest kolejnym stanem USA, który niedawno zezwolił osobom po ukończeniu 21 lat noszenie broni palnej bez uprzedniego zezwolenia i szkolenia.

BREAKING Massive scene at Kroger on Byhalia at Poplar in Collierville. Reports of active shooter. ⁦@3onyourside⁩ pic.twitter.com/tyQ5yfP7gh — Zaneta Lowe (@wregzaneta) September 23, 2021

UPDATE from Collierville Police: 13 injured, 1 dead in shooting at Collierville Kroger this afternoon. Counted 9 ambulances here at Regional One. Staff was staged outside and ready when victims arrived. pic.twitter.com/dzNtDLPG5U — Joyce Peterson (@MemphoNewsLady) September 23, 2021

#BREAKING: Multiple injuries reported following what police are describing as an active shooter situation at a Kroger in Collierville, Tennessee. pic.twitter.com/RLrhp3Jtom — UA News (@UrgentAlertNews) September 23, 2021

Źródło: PAP