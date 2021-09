300 procent normy. Tak Polacy wspierają działalność Grzegorza Brauna i Norymbergę 2.0

Po tym, jak poseł Grzegorz Braun został ukarany finansowo za słowa skierowane do „ministra pandemii” Adama Niedzielskiego, w internecie pojawiła się zrzutka na wsparcie działalności polityka. W ciągu zaledwie kilku dni użytkownicy sieci wpłacili ponad 320 tys. złotych, a kwota cały czas dynamicznie rośnie.

„Poseł Grzegorz Braun w dniu 16 września 2021 po raz kolejny został wykluczony z obrad Sejmu. Została nałożona na niego przez Prezydium Sejmu RP także najwyższa możliwa kara finansowa, w łącznej monstrualnej wysokości ponad 60 tys. złotych (sic!). Została rozpętana na niego nagonka mająca na celu zniszczenie jego wizerunku. Jednak w oczach większości polskich patriotów Grzegorz Braun pozostaje najbardziej wiarygodnym, najbardziej pracowitym, najbardziej aktywnym i odważnym posłem” – czytamy w opisie zbiórki.

„Jest zmorą Covidowej Koalicji rodem z Magdalenki stąd ta bezprecedensowo wysoka kara nałożona na niego przez Prezydium Sejmu, która jest próbą utrudnienia i ograniczenia jego parlamentarnej i publicznej aktywności” – dodano.

Przypomnijmy, że poseł Konfederacji został ukarany po tym, jak podczas czwartkowych obrad Sejmu zwrócił się do „ministra pandemii” Adama Niedzielskiego. Polityk najpierw mówił o skutkach szkodliwej polityki covidowej rządu. Później, gdy już wyłączono mu mikrofon, Braun przestrzegł Niedzielskiego: „Będziesz pan wisiał!”.

Grzegorz Braun do min. Niedzielskiego: Będziesz pan wisiał! – YouTube https://t.co/f32VlRdQTb — Grzegorz Braun (@GrzegorzBraun_) September 16, 2021

„Wskazałem na działania przestępcze”

Polityk konserwatywnego skrzydła Konfederacji został ukarany finansowo. Ponadto Prokuratura Okręgowa w Warszawie niemal natychmiast podjęła decyzję o wszczęciu śledztwa przeciwko Grzegorzowi Braunowi. Dotyczy ono „kierowania w dniu 16 września 2021 roku na sali plenarnej Sejmu RP groźby popełnienie przestępstwa pozbawienia życia wobec ministra zdrowia Adama Niedzielskiego”.

Sam Braun podkreślał jednak, że z jego słów wypowiedzianych w Sejmie jasno wynika, że „upomina się o prawo i sprawiedliwość”.

– Kilka – co najmniej – wskazówek, deliktów kodeksowych, karnych – wskazałem na działania przestępcze, które nie należą do sprawy podejrzeń, bo to już fakty w statystykach notowane. Mogę wskazać jeszcze kilka innych artykułów Kodeksu Karnego – takich jak chociażby groźby karalne. Cóż to jest innego, jak nie groźby karalne, kiedy „Minister Choroby i Nagłej Śmierci” Niedzielski straszy Polaków tym, że odbierze im wolność, odbierze im konstytucyjne prawa do przemieszczania się, do gospodarowania, że zamknie szkoły, że zatem zdestabilizuje życie publiczne, rodzinne, religijne, gospodarze – to są właśnie groźby karalne – stwierdził poseł Braun.

Grzegorz Braun zwrócił się także do Polaków, by „zaczęli wreszcie składać zawiadomienia do prokuratur”. – Każde z was z osobna – powiedział poseł.

Polityk stwierdził, że wymienione przez niego „groźby karalne” mogą się ziścić i dlatego Polacy powinni ubiec rządzących i wytaczać pozwy. Poseł wskazał choćby na kwestie szczepień, które miały być remedium, a teraz okazuje się, że potrzebne będą kolejne dawki.

Na koniec polityk przedstawił zarzut, który jest według niego „najważniejszy”.

– Zbrodnie. Zbrodnie przeciw ludzkości moi państwo. Tworzenie warunków, w których ludzie na masową skalę tracą życie. Od drugiej wojny światowej nikt nie zgładził tylu Polaków w czasie tak krótkim, jak dokonali tego Niedzielski, Szumowski do spółki z „wielkim szpitalnikiem” Dworczykiem i pod patronatem premiera Morawieckiego i „super premiera” Kaczyńskiego i z kontrasygnatą przecież innych organów władzy najwyższej – wyjaśniał poseł Grzegorz Braun.

NORYMBERGA 2.0

Internauci chętnie wsparli polityka. Na zbiórce na jego działalność przekroczono już 350 proc. zbieranej kwoty. Wciąż pojawiają się nowe wpłaty. Zrzutkę wsparło już ponad 5 tys. osób. Największa wpłata wyniosła 5 tys. zł.

„Rusza projekt NORYMBERGA 2.0 – formujemy zespół prawników, analityków, informatyków i archiwistów. Kowidowi zbrodniarze muszą stracić poczucie bezkarności” – pisał wcześniej polityk.

Już ponad ćwierć miliona uzbieraliście Państwo na https://t.co/zlBuEcUZdB – wraca nadzieja! Rusza projekt NORYMBERGA 2.0 – formujemy zespół prawników, analityków, informatyków i archiwistów. Kowidowi zbrodniarze muszą stracić poczucie bezkarności. https://t.co/oUYclh9apD — Grzegorz Braun (@GrzegorzBraun_) September 23, 2021

Źródła: Twitter/Nczas/Zrzutka.pl