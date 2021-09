Kim jest teściowa Tuska? To ona doradza szefowi PO-KO

#TeściowaTuska była w ostatnim czasie jednym z najpopularniejszych hasztagów na polskim Twitterze. O co chodzi? Kim jest kobieta, która ma ponoć doradzać Donaldowi Tuskowi? Wyjaśniamy.

– Donku, wiem, że masz kłopot ze swoimi ludźmi. Jestem po Twojej stronie. Nie powinni się tak zachować, ale nie pozbywaj się ich. I tak sporo ludzi PO odeszło za Twoich poprzedników. Teraz w PO każdy jest na wagę złota. Czasem człowiek w jakiejś chwili popełnia błąd, ale potem żałuję. To są pozytywne chłopaki, więcej takich głupot nie zrobią. Pozdrawiam Cię serdecznie, Twoja stara doradczyni – takiego SMS-a miał dostać Donald Tusk po słynnej imprezie u redaktora Roberta Mazurka, w której udział wzięli (zamiast być w Sejmie) m.in. politycy PO.

Kim jest „stara doradczyni”? Okazuje się, że to teściowa byłego premiera. Tusk przekonuje, że kobieta często mu doradza. Może to prawda, a może to tylko próba ocieplenia wizerunku polityka, który części Polaków nie kojarzy się najlepiej.

Kim jednak jest kobieta, której ma niby słuchać lider Platformy Obywatelskie i Koalicji Obywatelskiej oraz Europejskiej Partii Ludowej? No więc mama Małgorzaty Tusk, pani Stefania Sochacka z d. Bałchanowska jest… emerytowaną przedszkolanką z woj. świętokrzyskiego.

Co ciekawe – to nie pierwszy raz, gdy pojawiają się informacje, że byłemu premierowi doradza matka jego żony. Słyszeliśmy o tym już w 2013 roku.

Źródło: NCzas, „Super Express”