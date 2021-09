NowyWał. Morawiecki o zmianach w podatkach: Jak słyszę, to właściwie samorządy są zadowolone

Premier Mateusz Morawiecki w swoim internetowym podcaście stwierdził, że zmiany podatkowe wprowadzane przez Prawo i Sprawiedliwość mają poparcie samorządów „poza głosami ściśle motywowanymi politycznie”.

– Samorządy obawiają się strat będących konsekwencją obniżki podatków dla Polaków w ramach ustawy podatkowej z Polskiego Ładu. Tak, rzeczywiście ta bezprecedensowa ustawa obniży podatki dla 18 mln Polaków. Dlatego też wyciągamy pomocną dłoń i jeszcze w tym roku przekażemy samorządom dodatkowe 12 mld zł, z czego 8 mld na realizację zadań własnych, a 4 mld na inwestycje w wodociągi i kanalizację. Teraz jak ja słyszę, to właściwie samorządy są zadowolone. Może poza głosami ściśle motywowanymi politycznie, chyba nie słyszycie państwo narzekań ze strony samorządów – mówił Mateusz Morawiecki w swoim internetowym podcaście.

Trudno powiedzieć o jakich rzekomych obniżkach podatków mówi prezes Rady Ministrów, bo póki co, to pojawiają się informacje o samym podwyżkach. Za energię Polacy się nie wypłacą w nadchodzącym sezonie grzewczym. Konfederaci podliczyli, że niektórzy tylko przez zimę zapłacą o 2 tys. więcej.

Ciekawe jest też podejście premiera do kwestii narzekania na politykę podatkową rządu – według niego nikt nie narzeka, a jak ktoś narzeka, to jest to motywowane politycznie.

Zdaje się, że politycy Prawa i Sprawiedliwości, a szczególnie rządzący, są coraz bardziej odrealnieni i coraz mniej twardo stąpają po ziemi – zaczynają w tym przypominać swoich poprzedników przed ich upadkiem.

Źródło: NCzas