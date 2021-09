Tyle Andrzej Duda oficjalnie zarobił w 2020 roku

Portal „Wirtualna Polska” ujawnia ile polski prezydent zarobił w zeszłym roku. Informację udało się uzyskać „po wielotygodniowej wymianie korespondencji ‚Wirtualnej Polski’ z Sądem Najwyższym i Kancelarią Prezydenta”.

W tym roku wyjątkowo późno ujawniono informację o zarobkach prezydenta. Do 23 września wiedzieliśmy tylko ile Andrzej Duda zarobił w roku 2019.

Gdy „WP” próbowała dociec w Sądzie Najwyższym jakie są powody takiego stanu rzeczy, to z odpowiedzi jaką uzyskał portal, można by wywnioskować, że prezydent po prostu nie chce informować o swoich zarobkach.

– Oświadczenie o stanie majątkowym Prezydenta wpłynęło do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, który dokonuje analizy zawartych w nim danych. Jednocześnie z ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publicznej wynika, iż Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego nie ma obowiązku publikacji tego oświadczenia. Może to jednak uczynić po wyrażeniu na to stosownej zgody przez Prezydenta i zamieszczenie dokumentu w Biuletynie informacji Publicznej na stronie Sądu Najwyższego. W zeszłym roku Prezydent wyraził taką zgodę – przekazała n”WP” Justyna Piskorek z biura prasowego Sądu Najwyższego.

Po tej odpowiedzi portal zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie sytuacji do Kancelarii Prezydenta RP. Wtedy urzędnicy z kancelarii poinformowali, że prezydent zgodził się na publikację oświadczenia i dokument w ekspresowym tempie znalazł się na stronach Sądu Najwyższego.

Z oświadczenia wynika, że głowa państwa jest współwłaścicielem (razem z żoną) mieszkania o powierzchni 79,4 mkw, drugiego mieszkania o powierzchni 132,68 mkw. z garażem (19,42 mkw.) i udziałem w działce (1000 mkw.) oraz działki 325 mkw.

W banku prezydent ma 50 tys. zł, a także ok. 300 euro. W swoim portfelu polityk ma 446 akcji spółki akcyjnej „Skotan” notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych wartych ok. 55 tys. zł, a także polisę ubezpieczeniową (II filar) na kwotę 26 tys. zł.

Andrzej Duda zarobił w zeszłym roku 241 192,68 zł brutto. Posiada również kartę kredytową z limitem zadłużenia do 20 tys. zł. Prezydent ma także kredyt hipoteczny na kwotę 497 tys. zł.

Źródło: „Wirtualna Polska”