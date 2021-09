Festiwal promowania szprycy na Dolnym Śląsku. Wojewoda rozda pieniądze szkołom

Konkurs adresowany do szkół ogłosił we wtorek wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski. Jego celem jest popularyzowanie i zachęcanie młodzieży i rodziców do zaszprycowania. 10 zwycięskich szkół otrzyma po 10 tys. zł.

Zastępca dolnośląskiego kuratora oświaty i wychowania Janusz Wrzal na konferencji prasowej we wtorek wyjaśnił zasady konkursu dla szkół podstawowych i średnich w regionie.

– Celem konkursu jest popularyzowanie i zachęcanie do szczepień. Mamy nadzieję, że dzięki temu wzrośnie również liczba zaszczepionych nastolatków, która w grupie wiekowej od 12 do 18 lat nie jest duża. Może uda się też spopularyzować i zachęcić do szczepień rodziców lub innych dorosłych – mówił Wrzal.

Dodał, że forma pracy zgłoszonej do konkursu jest dowolna. To może być praca plastyczna, film nagrany telefonem, spektakl, pogadanka. Można użyć jeszcze innych środków artystycznego wyrazu, aby przedstawić swój pomysł na popularyzowanie szczepień.

Na początku grudnia spośród zgłoszonych prac komisja konkursowa wybierze po pięć wykonanych w szkołach podstawowych i średnich. Zwycięskie 10 placówek otrzyma w nagrodę po 10 tys. zł.

Wojewoda Jarosław Obremski poinformował, że w woj. dolnośląskim odsetek osób zaszczepionych w grupie 12-18 lat jest niski i wynosi 38 proc. Dorosła populacja mieszkańców zaszczepiła się w większej części, ale nawet w tak dużym mieście jak Wrocław nie osiągnięto granicy populacyjnej odporności na poziomie dwóch trzecich liczby mieszkańców.

– Prawdziwe mistrzostwo świata w szczepieniu seniorów powyżej 70. roku życia osiągnęła gmina Stara Kamienica, w której szczepionkę przyjęli wszyscy mieszkający tam seniorzy. Takie przynajmniej mamy dane, że to wynosi sto procent. W gminie Sobótka 98 proc. seniorów jest zaszczepionych – powiedział Obremski.

Dodał, że największy procent osób zaszczepionych zanotowano m.in. w podwrocławskich gminach, np. w Kątach Wrocławskich, Długołęce i w Kobierzycach.

Źródło: PAP