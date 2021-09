Szprycowanie w świetle kamer rusza na nowo. Biden przyjął trzecią dawkę [VIDEO]

„Wiem, że na to nie wyglądam, ale mam powyżej 65 lat – znacznie powyżej – dlatego dziś przyjmę dodatkową dawkę” – powiedział 78-letni prezydent tuż przed zastrzykiem.

Biden został zaszczepiony przed kamerami, odpowiadając jednocześnie na pytania dziennikarzy.

Odnosząc się do krytyki m.in. Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), która sprzeciwia się podawaniu dodatkowych dawek szczepionek w sytuacji, kiedy wciąż wiele krajów nie ma dostępu do preparatów, Biden oznajmił, że USA podarowały i jeszcze podarują uboższym krajom więcej dawek, niż wszystkie inne państwa razem wzięte.

Prezydent stwierdził też, że ani po pierwszej, ani po drugiej dawce nie miał żadnych efektów ubocznych.

Opowiedział też łzawą historyjkę, jakoby jego żona Jill bała się igieł, ale mimo to także zaszczepi się po raz trzeci przeciwko koronawirusowi.

Według zaleceń Agencji Leków i Żywienia (FDA) oraz Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC), trzecią dawkę szczepionki Pfizera po 6 miesiącach od drugiej powinny przyjąć osoby powyżej 65 roku życia, a mogą również osoby z przewlekłymi chorobami oraz pracujący w zawodach podwyższonego ryzyka, np. w zawodach medycznych czy w sklepach.

拜登总统卷起衣袖打了第三剂新冠疫苗补强针。他说他第一针跟第二针都没有副作用,第一夫人吉尔现在正在教书(她是北维州社区大学教授),之后也会打补强针。President Biden @POTUS received his COVID vaccine booster shot; he said he had no side effects after either 1st nor 2nd doses. pic.twitter.com/EODWUNHAZZ

— 黄耀毅 (@VOAYYH) September 27, 2021