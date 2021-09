Jutro przekroczymy tysiąc? Rząd chce przedłużyć koronarestrykcje. Regionalne obostrzenia możliwe nawet w tym tygodniu

Przedłużenie do 31 października 2021 r. obowiązywania obecnych ograniczeń, nakazów i zakazów – zakłada projekt nowego rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego obostrzeń covidowych. We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 975 nowych zakażeniach koronawirusem. „Z powodu COVID-19 zmarły 2 osoby. 27 osób zmarło z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami.”

Projekt zmienionego rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii opublikowano na stronach Rządowego Centrum Legislacji, z informacją, że został już skierowany do podpisu premiera.

Projekt zakłada m.in. przedłużenie do 31 października 2021 r. obowiązywania obecnych ograniczeń, nakazów i zakazów określonych przepisami modyfikowanego rozporządzenia.

Ponadto w projektowanym rozporządzeniu wprowadzone mają być regulacje dotyczące wydawania unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID osobie, która została zaszczepiona przeciwko COVID-19 poza terytorium Polski. Zawarto w nim także doprecyzowanie przepisów dotyczących posługiwania się unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID.

Projekt przewiduje również m.in. rozszerzenie katalogu podmiotów, które są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy RP, o osoby realizujące prawomocne orzeczenie sądu lub ugodę zawartą przed sądem ustalające kontakty z małoletnim dzieckiem, które przebywa na terenie innego państwa niż miejsce pobytu rodzica.

Projekt rozszerza też katalog sytuacji, do których nie stosuje się nakazu zasłaniania ust i nosa – o egzaminy dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i sprawdziany dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Ponadto projektowane rozporządzenie umożliwi uruchomienie międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych z przekroczeniem polskiej granicy na odcinku z Ukrainą, w szczególności uruchomienie przez Koleje Ukraińskie pociągów w relacji Kijów – Przemyśl – Kijów.

Projekt zakłada ponadto zwolnienie z obowiązku wypełniania karty lokalizacyjnej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa wykonujących zadania służbowe oraz osób, wobec których są wykonywane czynności np. konwojowanych.

Regulacja ma wejść w życie z dniem 30 września 2021 r.

Regionalne obostrzenia w tym tygodniu?

„Przyjęliśmy sobie taką umowną granicę, średnio tysiąc zakażeń dziennie, poniżej której w ogóle nie będziemy prowadzili dyskusji na temat wprowadzania obostrzeń, bo to jest zbyt mały poziom, poziom niewymagający reakcji” – mówił w ubiegłym tygodniu minister zdrowia Adam Niedzielski pytany na briefingu, czy brane są obecnie pod uwagę: wprowadzenie dodatkowych obostrzeń, powrót żółtych i czerwonych stref w niektórych regionach lub wprowadzenie obostrzeń tylko dla niezaszczepionych.

Minister dodał, że kwestia szczepień ma duży wpływ na prawdopodobieństwo transmisji oraz na liczbę zgonów.

Według niego obecnie „to nie jest jeszcze czas na wprowadzanie obostrzeń”.

„Mamy przygotowany pewien model dzielenia na strefy żółte, zielone i czerwone; i ten model, uwzględnia też poziom zaszczepienia w poszczególnych powiatach, ale na razie to nie jest absolutnie czas na podjęcie decyzji o zaostrzaniu restrykcji” – dodał minister zdrowia.

We wtorek 28 września Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 975 nowych zakażeniach koronawirusem. „Z powodu COVID-19 zmarły 2 osoby. 27 osób zmarło z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami.”

dolnośląskiego (42), warmińsko-mazurskiego (38), kujawsko-pomorskiego (23), świętokrzyskiego (9), opolskiego (8), lubuskiego (7). 15 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) September 28, 2021

W związku z korektami wprowadzanymi na bieżąco przez laboratoria w systemie EWP, globalna liczba zakażeń i zgonów od początku pandemii może nie być sumą kolejnych dziennych zakażeń lub zgonów. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) September 28, 2021

Oznacza to, że graniczną liczbę 1000 zakażeń, o której mówił minister Niedzielski możemy przekroczyć już w środę 29 września.

