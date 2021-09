Prawo albo chaos i anarchia? Bosak komentuje wstrętne żądania starosty

Starosta powiatu inowrocławskiego Wiesława Pawłowska zażądała od swoich pracowników zaświadczenia o zaszprycowaniu przeciwko Covid-19. Dała im na to czas do 28 września. Urzędnicy, którzy nie chcą przyjąć wiadomego preparatu, obawiają się, że czeka ich zwolnienie albo bezpłatny urlop. Sprawę skomentował Krzysztof Bosak z Konfederacji.

„W związku z panującym w kraju stanem epidemii, proszę o przedłożenie pracodawcy zaświadczenia o posiadanym szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, bądź dokumentu stwierdzającego medyczne przeciwwskazania do poddania się szczepieniu. Oczekuję wyżej wymienionych dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 września” – napisała starosta powiatu inowrocławskiego w piśmie skierowanym do urzędników.

Co czeka tych, którzy się nie zaszczepią? To jest aktualnie jeszcze przedmiotem sporu, ale starosta Pawłowska jako jedną z możliwości podaje wysłanie pracownika na bezpłatny urlop, czyli pozbawienie możliwości zarobku za brak szczepienia przeciwko COVID-19.

Szokujące żądania starosty powiatu inowrocławskiego skomentował na antenie Polsat News Krzysztof Bosak.

Poseł Konfederacji podkreślił, że to działanie niezgodne z prawem. Rząd PiS wprawdzie o takich rozwiązaniach przebąkiwał (żeby pracodawca na podstawie statusu zaszczepienia mógł podjąć decyzję o dalszych losach pracownika), ale ostatecznie – póki co – projekt nie wszedł w życie.

Bosak po raz kolejny zaakcentował, że w kwestii szczepień jest dużo wątpliwości.

– Jest wobec tego rzeczą rozsądną trzymać się zastanego porządku prawnego. Inaczej popadniemy w chaos i anarchię. Każdy w swoim urzędzie będzie stanowił własne prawo. […] Jeżeli coś nie dotyczy obowiązków zawodowych, czyli czy pracownik dobrze wykonuje swoją pracę, ale dotyczy zdrowia, życia prywatnego, czyli spraw pozazawodowych, to to jest po prostu łamanie prawa – powiedział.

Polityk przypomniał także słowa nowego RPO prof. Marcina Wiącka, które padły na debacie zorganizowanej przez Konfederację. Następca Adama Bodnara podkreślał, że nie można naruszać tajemnicy medycznej, przymuszać do szczepień przeciwko COVID-19 i prowadzić segregacji sanitarnej.

– Są dwie możliwości. Jest to prawda i Konstytucja RP na to nie zezwala albo nie jest to prawda. Jeśli nie jest to prawda, to bardzo proszę o ekspertyzy prawne. Jeżeli jest to prawda, to szanujmy prawo, szanujmy konstytucję i nie akceptujmy takich działań – mówił o propozycji starosty powiatu inowrocławskiego Wiesławy Pawłowskiej Krzysztof Bosak.

