Banaś ma plan? Żelazny Marian na razie nie publikuje wyników kontroli resortu Ziobry

Prezes NIK Marian Banaś zwleka z publikacją wyników kontroli w Funduszu Sprawiedliwości, być może po to, by do niej powrócić przy sprawie swojego immunitetu – pisze środowa „Rzeczpospolita”.

„Rzeczpospolita” podaje, że kolegium Najwyższej Izby Kontroli pod koniec lipca przegłosowało przyjęcie negatywnego we wnioskach raportu z kontroli Funduszu Sprawiedliwości, który podlega Zbigniewowi Ziobrze.

Dziennik ujawnił wówczas, że minister w całości odrzucił wystąpienie pokontrolne, a Izbie zarzucił niekompetencję i błędy.

„Dwa dni później prokuratura zatrzymała syna Banasia pod zarzutem fałszowania faktur, a wobec prezesa wystąpiła do marszałek Sejmu z wnioskiem o uchylenie mu immunitetu za złożenie dziesięciu fałszywych oświadczeń majątkowych i zaniżenie majątku nawet o 550 tys. zł” – przypomina „Rz”.

Dziennik pisze, że Banaś blisko dwa miesiące temu skierował do premiera Mateusza Morawieckiego raport dotyczący Funduszu, aby to premier odniósł się do uwag.

„KPRM zwróciło się do ministra sprawiedliwości o przedstawienie prezesowi Rady Ministrów stanowiska w sprawie. Dopiero po jego otrzymaniu Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przedstawi stanowisko Najwyższej Izbie Kontroli” – odpisały „Rzeczpospolitej” służby premiera.

NIK poinformowała dziennik, że ustalenia z kontroli Funduszu Sprawiedliwości zostaną opublikowane bez zbędnej zwłoki po zakończeniu wszystkich procedur kontrolnych.

„Jednak nasze źródła w NIK twierdzą, że procedury kontrolne dawno się zakończyły, a termin ‚trzyma prezes'” – czytamy. Informator poinformował „Rzeczpospolitą”, że Banaś wyjdzie z publikacją, kiedy wróci sprawa uchylenia mu immunitetu, a to po to, aby przenieść ciężar dyskusji nie na kwestie swojego majątku, ale na krytykę Funduszu

„Wszystko było gotowe do ogłoszenia, nawet teksty na konferencję prasową, planowaną na 20, a potem 22 września. Termin +odpali+ jednak prezes, czeka na czas posiedzenia Sejmu” – dodaje drugie źródło „Rzeczpospolitej” w NIK.

