Jest już wystarczająco dużo zakażeń na „drastyczne decyzje”? Niedzielski zabrał głos

Minister zdrowia Adam Niedzielski w rozmowie z Jackiem Prusinowskim w Radiu Plus skomentował rosnące liczbę wykrywanych zakażeń koronawirusem. Szef resortu zdrowia powiedział też, czy powinniśmy się w październiku obawiać nowych restrykcji covidowych.

– To wszystko oczywiście zależy tak, jak pan powiedział, od tego jak będzie rozwijała się sytuacja epidemiczna. Według tej prognozy, która wskazywała, że pod koniec września będziemy mieli 1000 zakażeń, to prognoza na październik mówiła o tym, że mniej więcej na koniec października będzie to około 5 tysięcy zakażeń dziennie – stwierdził Adam Niedzielski w rozmowie z Jackiem Prusinowskim w Radiu Plus.

Czy mamy się więc obawiać lockdownu jeszcze w październiku? Na szczęście z wypowiedzi ministra wynika, że PiS nie zamierza jeszcze bardziej pogarszać sytuacji Polaków. Możliwe, że zrozumieli, iż Polacy sobie takie troski (lockdown, restrykcje, nakazy) nie życzą.

– Te liczby jeszcze nie są z mojego punktu widzenia takimi poziomami zagrożenia dla zdrowia publicznego i też dla wydolności systemu opieki zdrowotnej, żeby podejmować jakieś drastyczne decyzje. Rzeczywiście monitorujemy dokładnie jak wygląda sytuacja na poziomie powiatów w tej chwili. Mamy takie trzy powiaty, które już powinny być w strefie żółtej. To są powiaty zlokalizowane w województwie lubelskim, ale naprawdę trzy powiaty na ponad 380 w całej Polsce to jeszcze nie jest argument za tym, żeby podejmować drastyczne decyzje – powiedział minister Adam Niedzielski.

Źródło: Radio Plus