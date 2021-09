Nowa Zelandia zmieni nazwę? Padła konkretna propozycja

Partia Maorysów, która reprezentuje mniejszość rdzennych mieszkańców Nowej Zelandii, chce, by Nowa Zelandia zmieniła nazwę. Państwo miałoby się nazywać Aotearoa.

Wg liderów partyjnych, już najwyższy czas, by językowi maoryskiemu zostało przywrócone należne mu miejsce i by stał się on pierwszym i oficjalnym językiem kraju.

Przekonują oni, że nowa nazwa Nowej Zelandii zjednoczy kraj, a nie go podzieli.

Petycja Partii Maorysów wzywa także władze Nowej Zelandii do zidentyfikowania i oficjalnego przywrócenia oryginalnych nazw w języku maoryskim wszystkim miasteczkom, miastom i miejscom w całym kraju w ciągu najbliższych pięciu lat.

