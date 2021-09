Ostatni dzień zbiórki – wesprzyj niezależnych twórców! Nadchodzi film „Jedwabne. Historia prawdziwa”. Zobacz trailer [VIDEO]

Nadchodzi film „Jedwabne. Historia prawdziwa”! W sieci dostępny jest już pierwszy zwiastun filmu odkłamującego historię mordu w Jedwabnem. Trwa także ostatni dzień zbiórki na realizację. Wspomóż niezależnych twórców!

– Szykujemy film na temat zdarzeń w Jedwabnem, zbrodni w Jedwabnem, na podstawie oczywiście książki „Jedwabne. Historia prawdziwa” – zapowiada redaktor naczelny „Najwyższego CZAS!”-u dr Tomasz Sommer.

– Kończymy zbiórkę na film. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to w grudniu powinna być premiera – dodaje Sommer.

Po dwutomowej książce, która na ponad 2000 stronach odkłamuje historię mordu w Jedwabnem, pracujemy intensywnie nad filmem dokumentalnym. Oto jego pierwsza, bardzo wczesna, zapowiedź. Realizację filmu wciąż można wesprzeć finansowo w tym miejscu.

Mamy nadzieję, że film pozwoli dotrzeć do znacznie szerszego grona odbiorców niż ważąca ponad 3 kilogramy, po brzegi wypełniona treścią publikacja. Na film fabularny nas nie stać. Dlatego przygotowujemy niezwykle ciekawy, dynamiczny dokument, który zobrazuje najważniejsze ustalenia wydanej przez nas, monumentalnej książki, a także unaoczni kłamstwa ludzi pokroju Jana Tomasza Grossa.

Zakończyliśmy już zdjęcia do filmu. Kręciliśmy je w Polsce (Jedwabne), ale także we Francji i Niemczech. Mało kto wie, że w tych krajach Niemcy dopuścili się zbrodni bardzo podobnych (np. wykorzystanie stodoły) do tej w Jedwabnem. Obecnie pracujemy nad montażem i udźwiękowaniem filmu. Budżet mamy skromny, a ambicje duże.

Ponieważ zależy nam na niezależności serdecznie prosimy o Wasze wsparcie: