Dr Witczak: walka z wirusem zabiła więcej ludzi niż sam wirus [VIDEO]

Biolog medyczny dr Piotr Witczak pojawił się na Śląsku na zaproszenie prezydenta Siemianowic Śląskich – Rafała Piecha. Ekspert mówił o szczepieniach, locdkownie i segregacji sanitarnej. Powiedział o swojej znajomej, która była na imprezie w Warszawie, na której zaszczepieni byli oznaczani opaskami, a liczba osób niezaszczepionych była ograniczona.



– Ja patrzę na to z perspektywy naukowca. Nie było żadnej poważnej debaty eksperckiej, debaty naukowców, lekarzy na temat potencjalnych rozwiązań, jak sobie poradzić z tą pandemią. Ten przekaz był zupełnie zdominowany. Osoby, które miały inne zdanie nie były dopuszczane do głosu – mówił dr Witczak na Śląsku.

– W tym momencie mamy taką sytuację, że właśnie przez ten brak debaty doszło do sytuacji w której walka z wirusem zabiła więcej ludzi niż sam wirus i to jest fakt – stwierdził.

– Mamy możliwości i siły, by doprowadzić ludzi, którzy za to odpowiadają, przed sądy i ich ukarać, bo fakty są jednoznaczne – powiedział ekspert.

W tym momencie zgromadzeni pod sceną Ślązacy zaczęli skandować „bedzie wisioł” – nawiązując do słów, które poseł Grzegorz Braun skierował z mównicy sejmowej w stronę ministra Adama Niedzielskiego.

Ekspert zaczął przytaczać fakty. Mówił m.in. o ogromnej różnicy w liczbie hospitalizacji i zgonów w roku 2019 i 2020.

– Szpitale były puste – najczęściej oczywiście puste. Pod pretekstem zachowania miejsc dla pacjentów covidowych. Pacjenci niecovidowi, pacjenci z chorobami przewlekłymi nie byli leczeni tak jak przed pandemią. Umierali w domach, i to statystyki potwierdzają, w karetkach – wyrzucał dr Witczak.

– I to była jedyna słuszna narracja właśnie, że w ten sposób trzeba postępować, a głos z drugiej strony nie był dopuszczany – mówił.

– Proszę państwa, ale zablokowali ochronę zdrowia z powodu wirusa, który – uwaga – 80 procent z nas przechodzi bezobjawowo albo łagodnie, 35 procent w ogóle objawów nie rozwija. Przeżywalność infekcji u osób poniżej 70. roku życia to jest 99,4 proc. – mówił ekspert, nie wyjaśniając jednak na jakie źródła się powołuje.

– Oczywiście – im młodsze osoby, tym mają jeszcze większe szanse na przeżycie. Bliskie stu procent – mówił doktor.

– Uświadommy sobie, na czym to wszystko polega. Zagrożenie jest niewspółmierne w ogóle do tego, co się aktualnie dzieje – stwierdził.

– Mamy dalej postępując segregację sanitarną – o czym przed chwilą powiedziałem.

– Przymusza się do szczepionek, które nie zatrzymują transmisji. Ja już pomijam kwestię wolności osobistej. Nasze ciało to jest nasze sanktuarium i nie powinno się tego w ogóle przekraczać. Są pewne granice – stwierdził ekspert.

W tym momencie ekspert zaczął przywoływać dane z Izraela, który, choć jest jednym z najlepiej wyszczepionych państw świata, mierzy się także z ogromną liczbą infekcji koronawirusem.

– Jak to jest możliwe? Jest tylko jedno wytłumaczenie. Ta szczepionka nie zatrzymuje transmisji, a skoro nie zatrzymuje transmisji, to jest tylko nasza prywatna decyzja czy wolę przechorować Covid, czy wolę przyjąć preparat – powiedział dr Witczak ze sceny.

Dalej ekspert mówił o statystykach dot. Covid-19, które w jego opinii są „przesadzone”.

– Diagnozuje się przypadkowo, przesiewowo, fałszywie dodatnie wyniki – jeśli ktoś jest bezobjawowy i dostanie plus, to oznacza, że ma 70 proc. szans, że to jest fałszywy wyniki – twierdzi ekspert i znów nie zdradza skąd ma takie informacje.

– To nie jest jakaś teoria spiskowa. Mogę w każdej chwili wyciągnąć i pokazać państwu badania – zapewnia doktor.

Dr Witczak mówił także o tym, jak wykorzystywany jest autorytet ekspertów z tytułami naukowymi do przekonywania ludzi m.in. do lockdownu.

– Cała nauka stała się narzędziem politycznym – uważa naukowiec.

Medyk zadał też ze sceny pytanie: – Jak z tego wybrnąć? I sam na nie odpowiedział:

– Przestać się bać. Ponieważ strach to jest ich główne narzędzie, którym zdominowali nas. Jeżeli przestaniemy się bać, to wygramy. To strach nas blokuje. Tylko i wyłącznie strach – powiedział dr Witczak, a pod sceną rozbrzmiały brawa.

