Greta Thunberg przemówiła: bla bla bla bla bla [VIDEO]

Bla bla bla bla – powiedziała Greta Thunberg podczas forum młodzieży Youth4Climate w Mediolanie. To nie tak, że się nabijamy. Ona powiedziała dokładnie to.

Greta Thunberg, która swoją działalność jako eko-aktywistka zaczęła jako dziecko i nie mając za sobą żadnych uniwersytetów, żadnego przygotowania merytorycznego, pouczała tęgie głowy tego świata ws. ekologii i była zapraszana na różne fora w roli ekspertki – znów przemówiła.

Tym razem Thunberżanka nie bawiła się w udawanie, że zna się na jakimś temacie. Połowę swojego wystąpienia zastąpiła mówieniem „bla bla bla”. Efekt był ten sam co zwykle. W dodatku dziewczyna dostawała owacje właśnie wtedy, kiedy przestawała udawać, że ma do powiedzenia coś mądrego.

– Nie chodzi o jakiś kosztowny, politycznie poprawny sen o przytulaniu królika lub lepsze przygotowanie, bla bla bla. Zielona ekonomia. Bla, bla, bla. Zero netto do 2050 roku. Bla, bla, bla. To wszystko, co słyszymy od naszych tak zwanych liderów. Słowa, które brzmią świetnie, ale jak dotąd nie doprowadziły do działania. Nasze nadzieje i ambicje toną w ich pustych obietnicach – mówiła 18-letnia aktywistka.

– Zapraszają wyselekcjonowanych młodych ludzi na takie spotkania, aby udawać, że nas słuchają. Ale wyraźnie nas nie słuchają. Emisje wciąż rosną. Nauka nie kłamie – dodała.

– Nie możemy nigdy więcej pozwalać rządzącym decydować, co jest politycznie możliwe. Nie możemy pozwolić im decydować, czym jest nadzieja. Nadzieja nie jest bierna. Nadzieja to nie „bla, bla, bla”. Nadzieja to mówienie prawdy. Nadzieja to działanie. I nadzieja zawsze pochodzi od ludzi.