Październik rozpocznie się pogodnie. Nadciąga złota polska jesień [PROGNOZA]

Jak podaje IMGW, wpływ wyżów zaznaczy się na wschodzie, południu i częściowo w centrum Europy. Nad resztą kontynentu dominował będzie rozległy niż znad północnego Atlantyku. Polska będzie w zasięgu wyżu znad Rosji, tylko początkowo na wschodzie zaznaczy się jeszcze wpływ rozmywającego się frontu atmosferycznego. Pozostaniemy w powietrzu polarnym morskim.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1015 hPa i będzie spadać.

Zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na wschodzie miejscami duże i tam opady deszczu. Rano gdzieniegdzie zanikająca mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów.

Temperatura maksymalna od 12 st. C w Bieszczadach i na Lubelszczyźnie, około 16 st. C na przeważającym obszarze, do 18 st. C na ziemi Lubuskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, na Pomorzu i wybrzeżu okresami dość silny i porywisty, południowo-wschodni i wschodni.