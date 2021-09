Szczepionka może wywołać „spontaniczną aborcję”? Dr Witczak komentuje badania. Odpowiada mu inna ekspertka

Dr Piotr Witczak, biolog medyczny i analityk, skomentował artykuł z The New England of Medicine, który dotyczy bezpieczeństwa szczepionek dla kobiet w ciąży.

Dr Piotr Witczak skomentował artykuł naukowy Wstępne ustalenia dotyczące bezpieczeństwa szczepionek mRNA Covid-19 u osób w ciąży, który opublikowano w The New England of Medicine. Ekspert zwraca uwagę na to, jak późno ukazują się korekty do tego typu tekstów.

– Dopiero 8 września pojawiła się korekta do artykułu w NEJM dot. bezpieczeństwa szczepień C19 mRNA u kobiet w ciąży – pisze dr Witczak.

– Potwierdza, że niewiele wiemy o bezpieczeństwie tych preparatów dla kobiet w ciąży lub w okresie okołokoncepcyjnym – twierdzi ekspert.

– W korekcie przyznano, że nie można było ocenić ryzyka spontanicznych aborcji po szczepieniu dla uczestniczek zaszczepionych w ciągu 30 dni przed pierwszym dniem ostatniej miesiączki lub w pierwszym trymestrze ciąży – pisze dr Witczak.

– W artykule, którego dotyczy korekta, można znaleźć taką informację: „Wśród stanów związanych z ciążą zgłaszanych do VAERS po szczepieniu C19 najczęstsze było poronienie” – pisze dalej ekspert i daje odnośnik do artykułu TUTAJ.

– Korekta usuwa „utratę płodu” ze zdania stwierdzającego, że niekorzystne wyniki ciąży były podobne jak w populacjach ciężarnych badanych przed pandemią – czytamy dalej na Twitterze eksperta.

– „Nasza wstępna analiza zawiera ograniczone informacje na temat innych potencjalnych czynników ryzyka niepomyślnej ciąży i wyników u noworodka” – cytuje dr Witczak.

– „Pomimo obowiązkowych wymogów sprawozdawczych, prawdopodobnie występuje znaczne zaniżanie liczby zdarzeń niepożądanych specyficznych dla ciąży i noworodka” – cytuje dalej ekspert.

W kontrze do wniosków wyciągany przez dra Witczak, swój komentarz dodała inna ekspertka – Agnieszka Szuster-Ciesielska.

– CDC zaleca pilne zwiększenie liczby szczepień przeciwko C19 u kobiet w ciąży, w okresie laktacji, u starających się zajść w ciążę teraz lub w bliskiej przyszłości – napisała, powołując się na artykuł dostępny TUTAJ.

Cała dyskusja dostępna jest pod tym wpisem: