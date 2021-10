Ostatni ciepły weekend w Polsce? Temperatura maksymalna 20 st. C [PROGNOZA]

Początek weekendu będzie bardzo ładny w całym kraju. Sobota zapowiada się bez opadów, a temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 14 do 20 stopni Celsjusza.

Zdaniem specjalistów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, sobota w całym kraju zapowiada się jako pogodny i bezdeszczowy dzień.

„Rano jeszcze może być chłodno, a miejscowo możliwe są mgły, jednak z każdą godziną będzie się rozpogadzać. Nieco chmur będzie na północnej połowie Polski i na wschodzie, jednak przez te chmury przebijać się będzie słońce. Całe południe kraju będzie słoneczne i z temperaturą dochodzącą do 20 stopni Celsjusza. Słaby wiatr nie będzie dokuczał, więc prognoza na najbliższe dni zachęca do pobytu na świeżym powietrzu i korzystania z uroków jesieni” – powiedziała Łapińska.

W ciągu dnia najniższa temperatura maksymalna spodziewana jest na Podlasiu i Suwalszczyźnie, około 13-14 stopni Celsjusza. Nieco cieplej będzie nad morzem i na Podkarpaciu – około 18 stopni. W centrum termometry wskażą 19 stopni. Najcieplej będzie na południowym zachodzie Polski – 20 stopni Celsjusza.

Jak informuje IMGW, Polska będzie w zasięgu wyżu znad Rosji, tylko zachód znajdzie się na skraju niżu znad północnego Atlantyku. Z południowego zachodu zacznie napływać cieplejsze powietrze polarne morskie. Prognozuje się powolny spadek ciśnienia.

W sobotę zachmurzenie małe lub umiarkowane, tylko początkowo na obszarach występowania mgieł duże. Na Podlasiu możliwe słabe opady deszczu. Lokalnie, szczególnie na południowym wschodzie, przed południem mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 12 st. C, 14 st. C na północnym wschodzie oraz Podhalu, około 18 st. C w centrum do 20 st. C, 21 st. C na południu. Wiatr na ogół umiarkowany, nad morzem okresami dość silny i porywisty, południowy i południowo-wschodni.

W nocy zachmurzenie małe, na północy okresami umiarkowane, a w kotlinach sudeckich również duże. Temperatura minimalna od 4 st. C na Podhalu i 5 st. C w Małopolsce oraz 6 st. C na wschodzie i lokalnie w centrum do 12 st. C na zachodzie oraz nad morzem. Wiatr na ogół umiarkowany, na południu oraz nad morzem chwilami porywisty, południowy i południowo-wschodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 70 km/h.

W niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północnym zachodzie okresami duże. Temperatura maksymalna od 14 st. C na północnym wschodzie, od 18 st. C do 20 st. C w centrum i nad morzem do 22 st. C miejscami na południu oraz zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, południowy i południowo-wschodni. Na obszarach podgórskich w Karpatach porywy wiatru do 55 km/h, na szczytach Sudetów do 70 km/h, wysoko w Tatrach do 80 km/h.

W sobotę w Warszawie dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna około 18 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna około 7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

W niedzielę w stolicy zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna około 19 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami wzmagający się do dość silnego i porywistego, południowo-wschodni.