Tusk chce „zabetonować w konstytucji obecności Polski w UE”. PO składa projekt

Donald Tusk oświadczył, że Platforma Obywatelska składa projekt zmiany konstytucji gwarantujący, że tylko w referendum lub większością 2/3 głosów w Sejmie i w Senacie może zapaść decyzja o wyjściu Polski z UE. „Propozycja zmiany konstytucji nie jest sprytną grą z PiS-em, czy inną partią; to bardzo prosty test dla nas wszystkich, czy chcemy zagwarantować, że o wyjściu z UE, zdecydujemy w taki sam sposób, jak decydowaliśmy o wejściu; tutaj nie ma czego negocjować” – powiedział lider PO.

Tusk został zapytany na piątkowej konferencji prasowej, czy prowadził rozmowy i negocjacje z innymi klubami opozycyjnymi ws. projektu zmiany konstytucji, który zagwarantować ma, że tylko w referendum lub większością 2/3 głosów w Sejmie i w Senacie może zapaść decyzja o wyjściu Polski z UE.

Lider PO zwracał uwagę, że praktyka polityczna ostatnich kilkunastu miesięcy pokazuje, że mamy do czynienia z realnym zagrożeniem wyjścia Polski z UE.

– Tutaj nie ma czego negocjować, tutaj nie ma żadnej gry partyjnej – mówił lider PO. – To jest bardzo prosty test dla nas wszystkich, nie dla jednej, czy dwóch partii politycznych, czy chcemy zagwarantować przynajmniej to oczywiste minimum – i chodzi o tę żelazną konstytucyjną gwarancję – że o tym, czy jesteśmy w UE, czy nie, zdecydujemy w taki sam sposób, jak decydowaliśmy o wejściu do UE – podkreślił.

Tusk zaznaczył, że celem projektu nie jest „zabetonowanie w konstytucji obecności Polski w UE”. – Chodzi o zagwarantowanie, że to Polacy w referendum albo wyraźna większość parlamentarna będzie o tym decydowała, a nie kaprys partii, która dysponuje 1/3 głosów i która jest coraz bardziej antyeuropejska, ale nie ma poparcia większości – mówił lider PO.

Podkreślił, że propozycja zmiany konstytucji nie jest „sprytną grą z PiS-em, czy inną partią polityczną”. – To bardzo prosty, logiczny wniosek, który ma i zabezpieczyć Polaków, i dać sygnał UE, że nasze członkostwo nie jest na krawędzi – dodał.

– Tu nie ma przestrzeni ani do intrygi, ani do kombinowania. Nie ma żadnego powodu do obaw. Jesteś za – przegłosuj tę poprawkę, jesteś przeciw – powiedz to uczciwie, patrząc Polakom prosto w twarz – powiedział lider PO.

Źródło: PAP