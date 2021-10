COVIDIAŃSKI AMOK. Szokujące sceny na lodowisku. Matka brutalnie aresztowana na oczach dzieci. Nie miała paszportu szczepionkowego [WIDEO]

Oto w Ontario matka postanowiła wybrać się z dziećmi na lodowisko. Radość dzieciaków z możliwości spędzenia z nią czasu i pojeżdżenia na łyżwach nie trwała jednak zbyt długo. Do akcji wkroczyli bowiem dzielni policjanci, gdyż owa pani okazała się „bardzo groźnym przestępcą”.

Kobieta dopuściła się niewybaczalnej zbrodni – nie miała paszportu szczepionkowego! Dzielni stróże prawa brutalnie wykręcili jej więc ręce i sprawnie aresztowali. Na oczach dzieci, nie mając żadnych skrupułów.

Tak właśnie wygląda brutalny i nieludzki świat fundowany nam przez covidian. Naprawdę chcemy tak żyć?

Canada : arrêtée, mains derrière le dos, devant ses enfants, pour être allée à la patinoire avec eux sans passeport vaccinal (Ontario) !

Le monde covidiste est de plus en plus brutal et inhumain : je refuse intégralement cet avenir indigne ! ⤵️ pic.twitter.com/bI55D6Vlps

— Florian Philippot (@f_philippot) October 1, 2021