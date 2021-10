Dokąd zmierza piłka nożna? Po ostatniej kolejce rozgrywek europejskich wraca stare

Kibice Legii dość sympatycznie ośmieszyli zapędy Leicester do ideologicznego klękania na murawie, zresztą nie wiadomo po co? Dali im powód i było nawet zabawnie. W niektórych krajach takiej finezji zabrakło, a kibice są oskarżani o rasizm.

Podpadli, i to kolejny raz, fani Sparty Praga. Kierownictwo Glasgow Rangers ogłosiło w piątek 1 października, że kieruje do UEFA skargę na gwizdy kibiców Sparty Praga, którzy dzień wcześniej adresowali je w kierunku ich pomocnika Glena Kamary.Przy okazji przypomniano, że w sierpniu pomocnik AS Monaco, Aurélien Tchouaméni, też „był celem rasistowskich okrzyków” w Pradze podczas eliminacji do Ligi Mistrzów.

Za ten incydent Sparta Praga miała rozegrać mecz z Rangersami bez kibiców. UEFA ostatecznie zezwoliła jednak na obecność około 10 000 kibiców, w większości były to dzieci, ale i one umieją gwizdać, więc Kamara był przez cały mecz ich adresatem.

Trudno jednak uznać to za rasizm. Czescy kibice po prostu nie zapomnieli o incydencie sprzed pół roku, kiedy piłkarz Slavii Praga Ondrej Kudela dostał aż 10 meczów dyskwalifikacji w rozgrywkach UEFA właśnie po starciu z Kamarą za rzekome uwagi rasistowskie.

25-letni pomocnik, urodzony w Finlandii, a którego rodzice pochodzili z Sierra Leone, chyba nerwowo nie wytrzymał, bo dostał na boisku dwie żółte kartki i został odesłany do szatni.

Slavia wydała oświadczenie, w którym mówi, że przedstawianie dzieci, które wzięły udział w tym meczu, jako sprawców czynów rasistowskich, jest „absolutnie niewiarygodne”, a ich obrażanie po meczu w Internecie i mediach jest „śmieszne i smutne ”…

Na tym nie koniec incydentów tego typu. W ramach rozgrywek Ligi Europy, kibice Maccabi Hajfa poczuli się zelżeni antysemickimi hasłami w Berlinie. Maccabi Haifa grał przeciw przeciwko Union Berlin. Podobno było za dużo piwa, ale na Forum Młodych Niemiecko-Izraelskiego Związku Berlin-Poczdam, dzień po meczu, kibice Hajfy oskarżali rywali o antysemityzm.

Jeden z kibiców Unionu miał nawet próbować podpalić izraelską flagę. Został zatrzymany przez policjantów w cywilu. „Antysemickie incydenty (…) pokazują, że wrogość wobec Żydów jest nadal bardzo powszechna w piłce nożnej” – napisał komisarz rządu ds. walki z antysemityzmem Felix Klein. Wspomniano nawet, że mecz zorganizowano nie na bosku Unionu, który nie spełnia standardów, ale na berlińskim Stadionie Olimpijskim „zbudowanym przez nazistów” w 1936 roku, czyli „miejscu przesiąkniętym historią”.

Na koniec jeszcze informacja o kibicach z Lyonu. Na tamtejszym placu Bellecour doszło do bitwy lewackiej „antify” z „około trzydziestu mężczyznami, którzy wydali supremacyjny okrzyk ‘white power’”. Do starcia doszło po meczu Olympique Lyonnais z duńskim klubem Brondby…

« White power! » c’est au cri de ce slogan supremaciste raciale qu’une trentaine de militants d’ext-droite sont partis du Vieux-Lyon, hier soir vers 23h, pour ensuite agresser des personnes vers Bellecour.

Mais la @prefetrhone ne voit aucun problème à laisser leurs locaux. pic.twitter.com/3iXkeOfim9 — Raphaël Arnault (@ArnaultRaphael) October 1, 2021