Kibice Legii strollowali piłkarzy z Anglii i BLM. „Uklęknij przed jego majestatem” [VIDEO]

Kibice Legii Warszawa genialnie strollowali piłkarzy Leicester City, którzy uklękli na murawie w geście solidarności z BLM. Warszawiacy przygotowali na ten moment szczególną sektorówkę.

Piłkarze z Anglii w Wielkiej Brytanii jak podczas każdego meczu – przyklękli na murawie, by wyrazić swoją solidarność z ruchem Black Lives Matter.

Tym razem jednak wyglądało to tak, jakby oddawali pokłon swoim przeciwnikom. Wszystko przez genialny trolling kibiców z Warszawy.

Legioniści na mecz obu drużyn przygotowali genialną sektorówkę. Widać na nie koronowanego mężczyznę (w sieci rozgorzała dyskusja, czy jest to Mieszko I, Bolesław Chrobry, czy też może… Andrzej Gołota) oświetlonego barwami Legii Warszawa.

Pod wizerunkiem jest napis Kneel before his majesty, co znaczy Uklęknij przed jego majestatem. No i Anglicy uklękli, co w połączeniu z oprawą warszawiaków wyglądało jednoznacznie.

Legionistom trzeba przyznać, że pomysł na dokuczenie przeciwnej drużynie wymyślili świetny.

Poniżej wideo z całego zdarzenia: