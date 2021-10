Konfederaci rozdali posłom Lewicy i PO wnioski o przyjęcie migrantów do domów [VIDEO]

Posłowie Lewicy i Platformy Obywatelskiej cały czas powtarzają, że chcą pomagać migrantom znajdującym się na granicy polsko-białoruskiej. Posłowie Konfederacji postanowili im to ułatwić rozdając wnioski o przyjęcia migrantów do prywatnych domów. Nikt jednak nie wyglądał na specjalnie zadowolonego.

Posłowie reprezentujący wolnościowe skrzydło Konfederacji i partię KORWiN – Dobromir Sośnierz i Konrad Berkowicz, a także dwaj narodowcy – Robert Winnicki Michał Urbaniak postanowili wyjść na przeciw potrzebom „totalnej opozycji” i pokazali im, jak rzeczywiście mogą pomóc migrantom przerzucanym na granicę przez reżim białoruski.

– Posłowie Lewicy i Koalicji Obywatelskiej zaciągnęli bardzo wiele zobowiązań, mówiąc o tym, jak bardzo chcą przyjmować imigrantów do naszego kraju – powiedział z mównicy sejmowej poseł Robert Winnicki.

– Dlatego my wychodzimy z inicjatywą, żeby zadośćuczynili temu i wydrukowaliśmy im pierwszą stronę zaproszenia. Każdy z was Szanowni Państwo może złożyć w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców zaproszenie dla cudzoziemca na własny koszt, żeby sprowadzić [go] do Polski – mówił narodowiec.



– Co więcej, zakreśliliśmy już dla was odpowiednią opcję, że zakwaterujecie tego cudzoziemca we własnym domu – objaśnił lewicowcom i platformersom szef RN.

– Otóż czekamy, ilu z was złoży te wnioski o pobyt cudzoziemca na wasz koszt, we własnym domu i jak będziecie chętni do tego, żeby się z tego wywiązać – powiedział na koniec i zszedł z mównicy, by pomóc kolegom w rozdawaniu wniosków.