Marsz Wolności i Suwerenności w Warszawie. Przeciw segregacji i ograniczeniom [VIDEO LIVE]

O godz. 12. na Placu Zamkowym w Warszawie pod Kolumną Zygmunta rozpoczął się Marsz Wolności i Suwerenności. Posłowie Konfederacji walczą o zatrzymanie projektów mających wprowadzić segregację sanitarną w Polsce, a tłumy sympatyków wspierają ich manifestując na ulicach Warszawy swoje przywiązanie do wolności.

– Już 1,5 roku tkwimy w szaleństwie lockdownów, niekończących się obostrzeń, łamania praw obywatelskich i odbierania nam wolności pod pretekstem „walki z pandemią”. Rząd PiS przy wsparciu KO, Lewicy, PSL i Polski2050 chce pójść jeszcze krok dalej i wprowadzić w Polsce haniebną, bezprawną segregację sanitarną. Już na najbliższym posiedzeniu Sejmu ustawa 1449 oraz ustawa dyskryminująca miliony osób niezaszczepionych może wrócić, a my musimy trzymać rękę na pulsie! – piszą na stronie wydarzenia organizatorzy marszu.



– Nie możemy na to pozwolić, musimy wyjść na ulicę i z całych sił protestować! Jeśli władza zobaczy, że odpuszczamy, wówczas na pewno to wykorzysta. W wielu państwach na świecie trwają ogromne protesty przeciwko segregacji sanitarnej i przymuszaniu do szczepień na Covid-19. My też musimy walczyć o naszą wolność i podstawowe prawa obywatelskie, które chce się nam odebrać! Czas na Polskę! – czytamy.

– My, wolni ludzie, nie damy się sterroryzować pandemii strachu i medialno-politycznej nagonce, nie damy się złamać! – apelują organizatorzy.

Płomienne przemówienie wygłosił już reprezentujący konserwatywne skrzydło Konfederacji Grzegorz Braun. W planach są jeszcze przemówienia członków partii KORWiN – wolnościowców, liberałów i libertarian – przemawiać będą m.in. Artur Dziambor i Jakub Kulesza.

Na Placu Zamkowym zgromadził się już tłum ludzi, ale do marszu można dołączyć się na każdym odcinku jego trwania.

Wideo NA ŻYWO: