Mentzen: Konfederacja nie grozi Niedzielskiemu, bo to nielegalne. „A nie wolno robić nielegalnych rzeczy (śmiech)”

Dr Sławomir Mentzen, ekspert Konfederacji ds. ekonomii i prężnie działający przedsiębiorca, skomentował dla portalu NamZalezy.pl wypowiedź Grzegorza Brauna skierowaną do ministra Adama Niedzielskiego.

Ekonomista uważa, że Grzegorz Braun wcale nie groził pisowskiemu ministrowi zdrowia. Nie czyni tego również nikt z Konfederacji. Wolnościowiec tłumaczy, o co chodziło w wystąpieniu jego konserwatywnego kolegi z partii.

– Minister Niedzielski w tym momencie nie cieszy się wielką sympatią polskiego społeczeństwa. Tymczasem prawie wszystkie partie poza Konfederacją stoją w jego obronie, czy też bronią jego polityki, a Konfederacja jest w kontrze do ministra Niedzielskiego – tłumaczył dr Mentzen.

– My oczywiście mu nie grozimy. W żadnym wypadku. Takie groźby byłyby groźbami karalnymi, a nie wolno robić nielegalnych rzeczy (śmiech) – zaznaczył ekonomista.

– Grzegorz Braun tylko ministra Niedzielskiego ostrzegł. Na podobnej zasadzie: jeżeli będziesz pan palił papierosy, będziesz miał pan raka płuc, a jeżeli będzie pan doprowadzał do śmierci dziesiątek tysięcy ludzi, to być może kiedyś będziesz pan wisiał. Jest to ciąg przyczynowo-skutkowy, pewne ostrzeżenie przed przyszłym wydarzeniem, które może się wydarzyć, ale nie musi i jest to takie wezwanie do opamiętania się przez ministra – wyjaśnił

Poza tym dr Sławomir Mentzen twierdzi, że „opinia publiczna oburzona nie była, oburzeni byli niektórzy politycy oraz dziennikarze”.

– Mam wrażenie, że nastroje są takie, że wiele osób chciałoby ostrzec ministra Niedzielskiego, żeby się opamiętał – stwierdza wolnościowiec.

Źródło: NamZalezy.pl