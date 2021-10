Mentzen o obostrzeniach: próba siłowego wprowadzenia NOWEGO PORZĄDKU ŚWIATA

Dr Sławomir Mentzen, ekspert Konfederacji ds. ekonomii i prężnie działający przedsiębiorca, skomentował ewentualność wprowadzenia obostrzeń i segregacji sanitarnej w Polsce.

Prowadzący rozmowę zapytał dra Sławomira Mentzena, czy sądzi, że PiS naprawdę może wprowadzić obostrzenia lub segregację sanitarną, skoro to właśnie wyborcy PiS-u najmniej chętnie się szczepią.

– Nie wiem, co będzie. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Państwo polskie w zakresie walki z wirusem jest całkowicie nieprzewidywalne i rzeczywiście można próbować kalkulować w ten sposób i przewidywać, że nie tego na pewno nie zrobią, do tego się nie posuną, bo nawet sobie sami politycznie zaszkodzą – mówił dr Sławomir Mentzen.

– Z drugiej strony nie ma co ukrywać, że mam wrażenie, że naprawdę wielu ludzi oszalało – mówi wprost ekspert.

– To, co widzimy w Australii chociażby, to są tylko dwie możliwości. Albo to jest jakaś wielka spiskowa teoria dziejów próba siłowego wprowadzenia nowego porządku świata – jakiegoś takiego prawdziwego totalitaryzmu i zupełnie zmiany koncepcji wolnego kraju czy wolnych ludzi, którzy sobie sami urządzają państwo […] albo ci ludzie oszaleli – mówię o rządzących. Psychika im padła od tego stresu – ocenia dr Mentzen.

– Nie widzę trzeciego wytłumaczenia – stwierdza.

– A skoro oszaleli rządzący w Australii, albo ewentualnie uczestniczą w wielkim spisku, to to samo się mogło w Polsce wydarzyć – ostrzega ekonomista.

– Ja tu byłbym ostrożny z próbą budowania jakichś racjonalnych kalkulacji – ocenia ekspert.

Źródło: NamZalezy.pl