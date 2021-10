Przerwane spotkanie w Świdnicy. Znany aktor PIJANY. Tłumaczy: Tak się czasami zdarza [VIDEO]

Świdnicki Ośrodek Kultury w ramach projektu „Alchemia teatralna” zorganizował spotkanie z aktorem Adamem Ferencym. Ten przyszedł kompletnie pijany. Po jego dziwnych wypowiedziach publiczność zaczęła opuszczać salę, aż wreszcie spotkanie zostało przerwane.

Portal Swidnica24.pl relacjonował, że Ferency „momentami nielogicznie odpowiadał na zadawane mu pytania, przekomarzał się z publicznością na tematy polityczne, z trudem składał kolejne zdania, a także powtarzał się w swoich wypowiedziach”.

Oburzeni widzowie zaczęli wychodzić ze spotkania. W pewnym momencie organizatorzy zdecydowali się je przerwać, a właściwie przedwcześnie zakończyć.

„W związku z niedyspozycją gościa Alchemii – Adama Ferencego – spotkanie zostało przerwane przez organizatorów. Jest nam niezmiernie przykro w związku z zaistniałą sytuacją. Przepraszamy wszystkich widzów” – brzmi komunikat zamieszczony na stronie Świdnickiego Ośrodka Kultury.

Do sprawy w rozmowie z „Onetem” odniósł się sam Ferency.

– Organizatorka przerwała to spotkanie, uzasadniając to moją niedyspozycją. Fakt, byłem nietrzeźwy. Bardzo tego żałuję. To był przypadek. Ta sytuacja nie powinna się zdarzyć. Ale tak się czasami zdarza – powiedział Ferency.