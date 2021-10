Przyjechali obrażać? Niedzielski i Czarnek na słabo wyszczepionej Lubelszczyźnie. „Wiedza musi zmierzyć się z zaściankiem”

Wiedza oparta na badaniach musi zmierzyć się z zaściankiem, którego wyrazem jest brak zaufania do nauki i autorytetów – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski podczas inauguracji roku akademickiego 2021/2022 na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

W uroczystości uczestniczył też minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. – Wracamy do pewnej normalności na uczelniach po miesiącach nauki zdalnej – powiedział w Lublinie.

Podczas piątkowej inauguracji roku akademickiego na UM w Lublinie minister zdrowia powiedział o czwartej fali koronawirusa. Zdaniem Niedzielskiego czwarta fala rozwija się na Lubelszczyźnie m.in. dlatego, że „poziom szczepień, poziom odpowiedzialności za siebie i drugą osobę nie należy do najwyższych w kraju”.

Zwracając się do zgromadzonych lekarzy, naukowców i studentów, minister wspomniał „o poczuciu odpowiedzialności, które ciąży na barkach wszystkich, odpowiedzialności za siebie, za osoby w najbliższym i nie w najbliższym otoczeniu”.

– Odpowiedzialność ta wydaje się osobom światłym oczywista, ale nie wszędzie jest w ten sposób odbierana – powiedział Niedzielski.

Szef MZ zaakcentował, że widzi ogromną rolę dla świata nauki, dla medyków, by krzewić pojęcie właściwie zdefiniowanej odpowiedzialności.

– Jesteśmy, nie mogę powiedzieć w przededniu, bo na Lubelszczyźnie jesteśmy w trakcie czwartej fali covidu, która rozwija się m.in. dlatego, że poziom szczepień, poziom odpowiedzialności za siebie i drugą osobę nie należy do najwyższych w kraju – wskazał.

Popularyzowanie akcji szczepień należy, jak zaznaczył minister, „potraktować, jako wyzwanie z kategorii krzewienia wiedzy, edukacji, pokazywania faktów”.

– Wiedza oparta na badaniach, liczbach i danych musi zmierzyć się z zaściankiem, którego wyrazem jest brak zaufania do nauki, brak zaufania do autorytetów, medycznych, brak zaufania do tego, czym charakteryzuje się nasza cywilizacja, czyli do rozwoju nauki i przyjęcia wartości wiary w rozum, w to, że człowiek może rozwijać metody leczenia – powiedział minister.

Szef resortu zdrowia zaakcentował, że gdy w kraju rozpoczyna się czwarta fala i jest perspektywa ryzyka dezorganizacji życia społecznego i gospodarczego, konieczna jest postawa odpowiedzialności i bycia ambasadorem wiedzy.

– Korzystając z okazji, chciałem poprosić grono naukowe, by korzystając z każdej okazji, krzewić wiedzę i namawiać do tego, co będzie pożytkiem dla całego społeczeństwa. Szczepmy się – zaapelował.

Według informacji Ministerstwa Zdrowia w czwartek w Polsce stwierdzono 1362 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem. Na pierwszym miejscu pod względem zakażeń jest woj. lubelskie (274 przypadki). Przypomniał o tym w swoim wystąpieniu minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

– Covid się nie skończył, mamy czwartą falę i to jest faktem. Tu na Lubelszczyźnie przeżywamy to w sposób szczególny, bo rzeczywiście tych przypadków jest tu najwięcej i będziemy starali się stawić temu czoła – podkreślił Czarnek.

Minister edukacji powiedział, że uczelnie w całym kraju wracają do nauki stacjonarnej.

– Wracamy do pewnej normalności na uczelniach po miesiącach nauki zdalnej. Wracamy na uczelniach w całym kraju do nauki stacjonarnej – stąd wytyczne, które wypracowaliśmy i które nie są prawem powszechnie obowiązującym, ale zaleceniami do stosowania w zależności od warunków na poszczególnych uczelniach – zauważył minister.

Ministrowie Czarnek i Niedzielski wypowiadali się na temat szczepień i funkcjonowania uczelni podczas inauguracji roku akademickiego w nowo wybudowanej Hali Widowiskowo-Sportowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

– Gratulujemy. To jest wielka sprawa: rozwój UM Lublinie jest faktem, widzimy to niemal w każdym miejscu w naszym mieście. W ten rozwój będziemy się nadal angażować – zapewnił Czarnek. Dodał, że UM w Lublinie jest – w ostatnich dwóch dekadach – „chyba największym inwestorem w mieście Lublin”.

– Chciałem zwrócić wszystkim uwagę, że hala jest położona przy bardzo specyficznej ulicy – to jest ulica (Witolda – PAP) Chodźki, który – jak być może państwo wiecie – był wybitnym psychiatrą i neurologiem i, co ważne, sto lat temu, za czasów II Rzeczypospolitej, był również ministrem zdrowia. Gratuluję obiektu, jest naprawdę imponujący – powiedział szef MZ.

Źródło: PAP